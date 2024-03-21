Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7 için çalışmalarını hızlandırdı. 28 Mart'ta Çin'de düzenleyeceği bir basın toplantısıyla resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Büyük tanıtım öncesinde Xiaomi CEO'su Lei Jun ise fiyatlandırma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Tesla'nın fiyat artışlarına da değindi.
Xiaomi SU7 pahalı mı olacak?
Tesla geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir bildiride çeşitli pazarlarda fiyat güncellemesine gideceğini açıkladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise son açıklamasında Tesla'nın zam hamlesini övdü. Tesla'nın, elektrikli araç pazarında fiyat artışına gitmesini "takdirle karşıladığını" söyledi.
Lei Jun Tesla'nın mali durumunu analiz ederek, şirketin geçen yıl 1,8 milyondan fazla araç üretmesine rağmen sadece yüzde 9,2'lik bir kar marjı elde ettiğini belirtti. Şirketine maliyetlerine dikkat çeken CEO, Model 3'ün fiyat artışını makul karşıladığını ifade etti.
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Bu açıklama aslında Lei Jun'un SU7 için daha önce verdiği demeçlerle örtüşüyor. Xiaomi'nin her zaman fiyat/performans dengesini koruduğunu, ancak ilk otomobil için fiyatlandırmanın pahalı olabileceği sinyalini vermişti.
Lei Jun, SU7'nin şirket için ilk model olmasından dolayı, başlangıç maliyetlerinin yüksek olduğunu doğruladı. Bu nedenle fiyatlandırma üzerinde bir miktar baskı olacağını da kabul etti. Xiaomi Başkanı Lu Weibing ise aracın "biraz pahalı" olacağını söyledi.
Analistler, Xiaomi SU7 için 200 bin yuan (30 bin dolar) civarında bir fiyat öngörüyor. İlk modelin önümüzdeki hafta itibarıyla tanıtılacağını hatırlatalım.
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7'nin fiyatı hakkında açıklama yapıldı - Son Dakika
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