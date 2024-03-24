Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 için sızıntı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 için sızıntı yaşandı

Xiaomi\'nin ilk elektrikli otomobili SU7 için sızıntı yaşandı

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'ye ait olduğu iddia edilen birçok parça ve aksesuar ikinci elde satışa çıktı. Sızıntılar, aracın resmi lansmanı öncesinde şüpheleri artırdı. Xiaomi CEO'su, araca olan talebin büyük olduğunu açıkladı.

24.03.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, resmi lansman için gün saymaya başladı. Ancak Xiaomi, otomotiv dünyasına girmeden önce beklenmedik bir sızıntı yaşamış gibi duruyor. Xiaomi SU7'ye ait olduğu iddia edilen birçok parça ve aksesuar ikinci elde satışa çıktı.

Xiaomi SU7 parçaları satışa mı çıktı?

Xiaomi Auto markasıyla satışa çıkacak ilk otomobil, 28 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir lansmanda görücüye çıkacak. Etkinlik sektörde büyük bir heyecan ve beklenti yaratmış olsa da, SU7'den sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi ve SU7 yazılı bazı parçalar ikinci el platformlarına düştü.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 için sızıntı yaşandı

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracına ait olduğu iddia edilen çeşitli direksiyon, fren kaliperleri, fren pedalları, arka lambalar internette satışa çıktı. Satıcılar, bu parçaların orijinal olduğunu ve test araçlarından söküldüğünü iddia etti. Ancak birçok parçanın, özellikle de direksiyon simitlerinin yıpranmış olduğu görülüyor.

311231212

İkinci el platformlarında paylaşılan arka lambaların kalitesi de şüphe uyandırıyor. Bazı lambalarda kısmen fabrika cam filmi bulunduğu fark edildi. Bu parçaların nereden geldiği belirsiz olsa da, resmi tanıtımdan önce sızıntı yaşandığına dair şüpheleri artırdı.

Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazada siparişlere hazırlık sürüyorken, yapılan son açıklama, araca talebin büyük olduğunu ortaya koydu. Xiaomi CEO'su Lei Jun, yaptığı açıklamada satış tarihi duyurusunun ardından bir gün içerisinde 100 binden fazla kişinin mağazalara geldiğini ve SU7 için rezervasyon yapmak istediklerini paylaştı.

Aracın fiyatı şimdilik belirsiz ve 28 Mart tarihinde satışa sunulduğunda göreceğiz. Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar, Xiaomi SU7 fiyatı için 28 bin doların üstünü işaret ediyor.

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 için sızıntı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 8. Dünya Drone Kongresi Shenzhen'de düzenlenecek
    12:49 8. Dünya Drone Kongresi Shenzhen'de düzenlenecek

    Shenzhen'de düzenlenecek olan 8. Dünya Drone Kongresi'ne yaklaşık 500 işletme katılacak. Kongreye 110'dan fazla ülkeden 10.000'den fazla sektör uzmanı, akademisyen ve girişimci katılacak. Kongrede alçak irtifa ekonomisi, insansız hava araçları ve yapay zeka robotları gibi konular ele alınacak.

  • Terratech Worlds Steam'de Erken Erişime Açıldı
    12:32 Terratech Worlds Steam'de Erken Erişime Açıldı

    Payload Studios tarafından geliştirilen Terratech Worlds, Steam'de erken erişime açıldı. Oyuncular, hareketli bir uzaylı gezegenine giderek keşifler yapacak, üsler inşa edecek ve uzaylı tehditlerinden kurtulmak için araçlar üretecekler. Oyun, Minecraft, Valheim ve Rust gibi yapımların sevilen özelliklerini bir arada sunuyor ve 13 dolarlık bir fiyatla satışa sunuluyor. Terratech Worlds, geniş açık dünyasıyla dikkat çekiyor ve altı oyuncuya kadar bir araya gelerek çevresel tehlikelere karşı birlik olma imkanı sunuyor. Geliştirici Payload Studios, oyuncu geri bildirimlerine göre oyunu geliştireceğini ve yeni biyomlar, gezegenler, binalar ve araçlar ekleyeceğini belirtti.

  • ASELSAN Yaka Kamerası ile Suçlular Anında Tespit Ediliyor
    11:03 ASELSAN Yaka Kamerası ile Suçlular Anında Tespit Ediliyor

    ASELSAN tarafından üretilen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında tespit ediyor. ODAKAN yaka kamerası, yerli ve milli ürünler sayesinde güvenlik güçlerine son teknolojiyle buluşma imkanı sağlıyor. Kamera, anlık tarama yaparak aranan suçluları veya suça karışmış araç plakalarını sahada görevli güvenlik güçlerine bildiriyor. Ayrıca, yaka kamerası dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarında dahi çalışabiliyor ve yerli yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir özelliklere sahip.

  • Gaziantep'te Kredi Kartı Dolandırıcılığından Kıl Payı Kurtuldu
    10:48 Gaziantep'te Kredi Kartı Dolandırıcılığından Kıl Payı Kurtuldu

    Gaziantep'te yaşayan bir tanıtım ajansı çalışanı, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak kredi kartı yenileme bahanesiyle arayan dolandırıcılardan 100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, telefon görüşmesi sırasında kişisel bilgilerini de paylaşan mağdura, bir SMS onay kodu göndererek para transferini onaylamasını istedi. Ancak mağdur, şifreyi paylaşmayarak dolandırıcılığı önledi. Olay sonrası mağdur, vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.

  • AMD, Ryzen APU ve Radeon GPU'larda Samsung 4nm kullanacak
    10:32 AMD, Ryzen APU ve Radeon GPU'larda Samsung 4nm kullanacak

    AMD, önümüzdeki süreçte çıkacak bütçe dostu Ryzen APU ve Radeon GPU'lar için Samsung 4nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Bu geçişle birlikte, giriş seviyesi Ryzen APU'larında ve Radeon GPU'larında yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.

  • Microsoft, Windows 11 ve 10 için Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtıyor
    10:32 Microsoft, Windows 11 ve 10 için Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtıyor

    Microsoft, GPT-4 tabanlı yapay zeka asistanı Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtmak için planlarını genişletiyor. Copilot artık daha geniş bir Windows 11 tabanına yayılırken, Windows 10 kullanıcılarına da Copilot vermeye başlanacak. Kullanıcılar, Microsoft hesabına gerek duymadan Copilot'un yeteneklerini deneyebilecekler. Dağıtımın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

  • iPhone'un uydu üzerinden acil yardım özelliği, bir ailenin hayatını kurtardı!
    10:32 iPhone'un uydu üzerinden acil yardım özelliği, bir ailenin hayatını kurtardı!

    Apple'ın iPhone 14 serisi ile tanıttığı uydu üzerinden acil yardım özelliği, Oregon eyaletindeki bir ailenin hayatını kurtardı. Aile, dağda mahsur kaldıktan sonra iPhone'un bu özelliği sayesinde yardım talep etti ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 13:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7 için sızıntı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement