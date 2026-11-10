Yandex Cloud'da İHA saldırısı sonrası müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına ulaşıldı - Son Dakika
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Yandex Cloud'da İHA saldırısı sonrası müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına ulaşıldı

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Yandex, İHA saldırıları sonrası Yandex Cloud müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına erişimin yeniden sağlandığını açıkladı. Kalan yüzde 2,84'lük bölüm ağır hasar ve yedek eksikliği nedeniyle kurtarılamayacak; yedekleme hizmetini kullananlarda veri kaybı yaşanmadı.

Rus teknoloji şirketi Yandex, insansız hava aracı (İHA) saldırılarında veri merkezlerinin zarar görmesinin ardından bulut hizmeti Yandex Cloud'daki müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına erişimin yeniden sağlandığını bildirdi.

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, saldırıların ardından şirket mühendislerinin veri merkezlerindeki verilere yeniden erişim sağlamak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına yeniden erişim sağlandığı kaydedilen açıklamada, kalan yüzde 2,84'lük bölümün ise ekipmanlardaki ağır hasar ve yedeklerinin bulunmaması nedeniyle kurtarılamayacağı ifade edildi.

Yandex Cloud'un yedekleme hizmetlerini kullanan müşterilerin ise herhangi bir veri kaybı yaşamadığı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce kullanıcıların kendilerinin etkinleştirmesi gereken veri yedekleme özelliğinin artık yeni oluşturulan sanal makinelerde varsayılan olarak açık olacağı bildirildi.

Yedekleme hizmetinin mevcut koşullarla sunulmaya devam edileceği, kullanıcıların ise bu özelliği devre dışı bırakabileceği belirtildi.

Şirketin Yandex Cloud'un bilişim kaynaklarını Rusya'nın farklı bölgelerindeki bağımsız veri merkezlerine dağıtmayı sürdürdüğü ve bu merkezlerin sayısının artırılacağı kaydedildi.

Rusya'da 8-11 Ekim'de düzenlenen İHA saldırılarında, Yandex'in Ryazan bölgesindeki Sasovo'da bulunan veri merkezi ile Kaluga ve Vladimir'deki üç veri merkezi zarar görmüştü.

Saldırılar nedeniyle şirketin bulut hizmetlerinde ve Yandex Disk platformunda erişim sorunları yaşanmıştı.

Kaynak: AA
TeknolojiYandexcloudRusyaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Yandex Cloud'da İHA saldırısı sonrası müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına ulaşıldı - Son Dakika
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