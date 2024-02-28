Yapay Zeka Sohbetleri: Yapay Zeka Nedir ve Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?

Teknoloji

Haberler.com Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri" serisinin birinci bölümünde, yapay zekanın ne olduğunu, çok kısa sürede hayatımızı nasıl değiştireceğini detaylı bir şekilde anlattı.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Ekrem Teymur, "Yapay zeka nedir?" sorusuna yanıt vererek, "Elektromekanik sistemler çok gelişiyor. Akıllı, zeki makineler üretiliyor. Fakat bu akıllı ve zeki makinelerin hareketlerine yön verecek, onlara karar verdirecek ve bu kararlara uygun şekilde birtakım işler yaptıracak bir akıl lazım. O akıl da yapay zeka." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA SİZE ÖZEL PROGRAM OLUŞTURUYOR"

Yapay zekanın ne yaptığını anlatan Teymur, "Yapay zeka büyük veriyi işliyor, birleştiriyor, ortak yönlerini birleştirip karşımıza çıkartıyor ve tekrardan kaçınıyor. Örneğin Malatya'ya bir gezi planınız var. Eğer ki, 'Yanımda 5 yaşımda çocuğum var, onunla birlikte gezeceğim' derseniz, yapay zeka çocukların da eğlenebileceği yerleri işin içine sokuyor. Yani size özel program oluşturuyor ve bunu oluştururken hazır bir ögeyi değil Malatya ile ilgili çok büyük datadan size nokta atışı bir çözüm oluşturuyor. Bu tanım bizim gerçek dünyada kullandığımız tanıma da uygun." dedi.

"DÜNYADAKİ EN APTAL İNSAN BİLE DÜNYADAKİ EN ZEKİ İNSAN KADAR DOĞRU KARARLAR ALABİLECEK"

Yapay zekanının geleceğine ilişkin olarak da konuşan Teymur, "Zeka parayla ölçülebilen bir şey değil ya da öğrenme isteğinizden veya girişimcilik ruhundan farklı bir şey. Bunlar kişinin kendi karakterinde taşıdığı, çoğunlukla doğuştan gelen şeyler. Fakat yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman bunların bir önemi artık kalmayacak. Yapay zeka, dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme, kafa patlatma ile varacakları sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." ifadelerini kullandı.