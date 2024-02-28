Haberler.com Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri" serisinin birinci bölümünde, yapay zekanın ne olduğunu, çok kısa sürede hayatımızı nasıl değiştireceğini detaylı bir şekilde anlattı.
Ekrem Teymur, "Yapay zeka nedir?" sorusuna yanıt vererek, "Elektromekanik sistemler çok gelişiyor. Akıllı, zeki makineler üretiliyor. Fakat bu akıllı ve zeki makinelerin hareketlerine yön verecek, onlara karar verdirecek ve bu kararlara uygun şekilde birtakım işler yaptıracak bir akıl lazım. O akıl da yapay zeka." ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın ne yaptığını anlatan Teymur, "Yapay zeka büyük veriyi işliyor, birleştiriyor, ortak yönlerini birleştirip karşımıza çıkartıyor ve tekrardan kaçınıyor. Örneğin Malatya'ya bir gezi planınız var. Eğer ki, 'Yanımda 5 yaşımda çocuğum var, onunla birlikte gezeceğim' derseniz, yapay zeka çocukların da eğlenebileceği yerleri işin içine sokuyor. Yani size özel program oluşturuyor ve bunu oluştururken hazır bir ögeyi değil Malatya ile ilgili çok büyük datadan size nokta atışı bir çözüm oluşturuyor. Bu tanım bizim gerçek dünyada kullandığımız tanıma da uygun." dedi.
Yapay zekanının geleceğine ilişkin olarak da konuşan Teymur, "Zeka parayla ölçülebilen bir şey değil ya da öğrenme isteğinizden veya girişimcilik ruhundan farklı bir şey. Bunlar kişinin kendi karakterinde taşıdığı, çoğunlukla doğuştan gelen şeyler. Fakat yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman bunların bir önemi artık kalmayacak. Yapay zeka, dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme, kafa patlatma ile varacakları sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka Sohbetleri: Yapay Zeka Nedir ve Hayatımızı Nasıl Değiştirecek? - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
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