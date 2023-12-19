 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yapay zeka, insan beyniyle benzer öğrenme süreci kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yapay zeka, insan beyniyle benzer öğrenme süreci kullanıyor

Yapılan bir araştırmada, yapay zeka modellerinin insan beyniyle benzerlik gösteren öğrenme ve hatırlama süreçlerini kullandığı ortaya çıktı. Bu buluşun gelecekteki teknolojilere yön vereceği düşünülüyor.

Yapay zeka, insan beyniyle benzer öğrenme süreci kullanıyor
19.12.2023 - 11:13,
Abone Ol

Özellikle son dönemlerde ivmeli bir ilerleme kaydeden yapay zeka teknolojisi, her gün yeni bir gelişmeyle birlikte karşımıza çıkıyor. Teknolojinin bu denli ilerlemesi üzerine yoğunluk kazanan inceleme ve araştırma faaliyetleri, şaşırtıcı birçok gerçeği gözler önüne seriyor. Yapılan son araştırma neticesinde keşfedilen insan beynine benzer süreçler, teknolojinin evrimine dikkat çekiyor. İşte detaylar

Yapay zeka, öğrenme sürecinde insan beyni ile benzer bir yöntem kullanıyor

Kore hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren Temel Bilimler Enstitüsü (IBS) dahilinde yapılan bir araştırma kapsamında yapay zeka modellerinin, 'öğrenme' ve 'hatırlama' gibi temel hafıza süreçlerinde insan beyni ile fazlasıyla benzerlik gösteren yöntemler izledikleri sonucuna varıldı. Fark edilen bu çarpıcı paralelliğin, geleceğin teknolojilerine yön vermesi bekleniyor.

Bu çalışma süresince araştırmacılar; yapay zekanın öğrenim süreçlerini kısa ve uzun vadede detaylı olarak izleyip analiz ettiler. Söz konusu analizlerden elde edilen verilerle, teknik anlamıyla "bellek konsolidasyonu" olarak isimlendirilen, bu sürecin insan beynindeki öğrenme süreciyle dikkat çekici bir düzeyde benzerlik gösterdiğini fark eden araştırmacılar, ulaştıkları bu sonucu detaylı bir şekilde masaya yatırdılar.

Elon Musk, yana yana para arıyor! ChatGPT ile rekabetinde son durum ne?

Yapay zeka teknolojisinin hafızayı yönetirken, insan beynindeki NMDA isimli reseptörün davranışlarını taklit ettiği tespit edildi. İnsanlarda öğrenim sürecinde kritik bir rol oynayan reseptörün doğrudan taklit ediliyor olması, teknolojinin nereye evrildiği ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Kore, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka, insan beyniyle benzer öğrenme süreci kullanıyor - Son Dakika


11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var

Son Dakika
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:59 Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:14:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay zeka, insan beyniyle benzer öğrenme süreci kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement