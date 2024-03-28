Yapay Zeka İşsizliği Tetikliyor: İş Gücünün Yüzde 11\'i Tehlikede

Son yıllarda önemli teknolojik gelişmeler yaşanması ile birlikte yapay zeka alanında da ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bu bağlamda sorduğunuz her türlü soruya yanıt verebilen sohbet robotlarından oyunlar yaratan yapay zeka sistemlerine; 3D modeller üreten yazılımlardan doğal afet tahminleri yapan araçlara kadar geniş bir yelpazede yapay zeka uygulamaları hayatımızın bir parçası haline geldi.
Ancak bu, önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki yıllarda kendini daha çok gösterecek bu sorun, işsizlik. Zira yapay zeka, günümüzde o kadar gelişmiş bir durumda ki artık bazı pozisyonlarda insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor. Son olarak bununla ilgili bir rapor yayımlandı.
Birleşik Krallık'taki iş gücünün yüzde 11'i tehlikede
Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) tarafından yayımlanan son rapora göre yapay zekanın gelişimi, Birleşik Krallık'ta iş gücünün önemli bir kısmını etkileyebilir. Rapor, ülkedeki iş gücünün yüzde 11'lik diliminin yapay zeka tarafından üstlenilebileceğini belirtiyor. Bu, ekonomide herhangi bir büyüme olmaksızın yaklaşık 1,5 milyon insanın işsiz kalabileceği anlamına geliyor.
Raporda paylaşılan bilgilere göre yapay zekanın yükselişiyle birlikte en çok etkilenecek iş pozisyonları arasında veri tabanı yönetimi gibi alanlar öne çıkıyor. Bununla birlikte orta ve düşük ücret alan çalışanların işsiz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
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Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü, önemli bir noktaya daha dikkat çekiyor. Buna göre üretken yapay zekanın önümüzdeki yıllarda Birleşik Krallık'taki iş gücüne daha da entegre edilmesiyle birlikte iş gücünün yüzde 59'unun yerini alabilir. Bu da 7,9 milyon kişiye denk geliyor.
Yapay zekayı etkili kullananlar işini kaybetmeyebilir
Yapay zeka teknolojilerinin milyonlarca kişinin işini kaybetmesine sebep olacağı söylense de aslında yeni bir iş gücü daha yaratıyor. Zira yurt dışında birçok yazılım şirketi, ChatGPT gibi sohbet botlarını etkili şekilde kullanabilecek çalışanlar arıyor.
İrlanda'nın Cork şehrinde yazılım ve yapay zeka danışmanlığı şirketi olan Zartis'in Yapay Zeka Stratejisi Başkanı Michal Szymczak da bunu destekliyor. Szymczak, "Başka bir deyişle, yapay zekanın kendisi işlerimizi elimizden almayacak, ancak yapay zekayı etkili bir şekilde kullanan bir insan kesinlikle bunu yapacak" sözlerini dile getirdi.
Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son rapor her ne kadar Birleşik Krallık için hazırlanmış olsa da, diğer ülkelerdeki iş gücünün de yapay zekadan etkilenmesi kuvvetle muhtemel.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka İşsizliği Tetikliyor: İş Gücünün Yüzde 11'i Tehlikede - Son Dakika
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