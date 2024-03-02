Yapay Zeka Kodlamayı Bitiriyor: İnsanlar Artık Kodlama Uzmanı Olmayacak

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, kodlamanın tamamen makineler tarafından yapıldığı bir zaman için hala zaman olduğunu düşündüğünü belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönemde ise 10 veya 15 yıl gibi uzun sürelerden bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle, 'süre var' derken muhtemelen 3 ay ile 5 yıl arasındaki bir zaman diliminden bahsetmek daha doğru olacaktır." dedi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, NVIDIA Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte kodlama devrinin bittiğini belirterek, "Kodlama devri bitti. Yapay zeka sayesinde artık herkes birer kodlama uzmanı olacak." ifadelerini kullandı.
Gençlere kodlama öğrenmelerini öneren teknoloji otoritelerinin aksine Huang, bu işi artık yapay zeka robotların yerine getireceğini, dolayısıyla insanların bu işe odaklanmaması gerektiğini belirtti.
Huang, özellikle biyoloji ve tarım alanında gidilecek çok yol olduğunu söyleyerek, bu gelişmenin insanlara yeni kapılar açacağını öne sürdü.
"Kodlamanın tamamen makineler tarafından yapıldığı bir zaman için hala zamanımız olduğunu düşünüyorum"
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Silahtaroğlu, makinelerin kodlama yapabileceği düşüncesiyle ana okulları ve ilkokullarında moda haline gelmiş olan kodlama eğitimlerinin son bulması gerektiğini söyledi.
Silahtaroğlu, bu tür eğitimlerin herkesin profesyonel bir kodlayıcı olacağı gibi bir yanılsama yarattığını ve bunun yanlış olduğunu dile getirerek, "Öncelikle bu modanın sona ereceğine inanıyorum. Diğer taraftan, profesyonel anlamda kodlama yapan kişilerin işlerinin kolaylaşacağını, daha kısa sürede ürün çıkartabileceklerini ve örneğin 10 geliştiricinin 3 günde yapabildiği bir yazılım ürününün, yine 3 günde sadece bir kişi ile yapılacağı günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ancak kodlamanın tamamen makineler tarafından yapıldığı bir zaman için hala zamanımız olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde ise 10 veya 15 yıl gibi uzun sürelerden bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle, 'süre var' derken muhtemelen 3 ay ile 5 yıl arasındaki bir zaman diliminden bahsetmek daha doğru olacaktır. Çağımızda, sürelerin çok kısaldığı bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.
"Önümüzdeki 15-20 yıl içinde bazı meslekler tamamen ortadan kalkabilir"
Silahtaroğlu, yapay zeka çağında meslek seçiminin değiştiğini ve gelecek yıllarda gençlerin mesleklerini icra etme şekillerinin daha da değişeceğini vurguladı.
Bazı mesleklerin tamamen yapay zeka tarafından ele geçirileceğini ancak birçoğunun ise yapılış şekilleri değişeceğini belirten Silahtaroğlu, "Bu süreçte, halihazırdaki meslek sahiplerinin işlerini yapma şekilleri büyük ölçüde değişecektir. Ancak önümüzdeki 15-20 yıl içinde bazı meslekler tamamen ortadan kalkabilir. Örneğin, otonom arabaların yaygınlaşmasıyla taksi şoförlüğü mesleği yok olabilir, ancak bunun halihazırdaki taksi şoförlerine istihdam etkisi olmayacak. Onlar, yapay zeka destekli taksicilik hizmeti sunarak yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalacaklardır ki bu da yavaş yavaş otomobillere girmeye başladı." diye konuştu.
"Tarım ve gıda sektörü gelecek 10 yılda büyük bir dönüşüm geçirecek"
Tarım ve gıda sektörünün gelecek 10 yılda büyük bir dönüşüm geçireceğini kaydeden Silahtaroğlu, tarım üretiminin artık teknolojik çözümlerle daha verimli hale getirilmesi ve organik ürünlere yönelik çalışmaların artmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.
Silahtaroğlu, "Bu nedenle, gençleri tarım veya tarım teknolojileri alanına yönlendirebilirim. Ancak yapay zeka tüm meslekleri etkileyecektir. Gençlerin teknoloji ve yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmaları önemli. Gelecekte hangi mesleği icra ederlerse etsinler mutlaka dijital teknolojilerden makina öğrenmesinden yapay zekadan yararlanmak zorunda kalacaklardır." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka Kodlamayı Bitiriyor: İnsanlar Artık Kodlama Uzmanı Olmayacak - Son Dakika
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