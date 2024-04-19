Yapay Zeka, Oftalmoloji Sınavında Doktorları Geride Bıraktı

Teknoloji

Son yıllarda yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi, günlük yaşamımız için önemli değişikleri de beraberinde getirdi. Cep telefonlarımıza sığan ve sürekli yanımızda taşıdığımız akıllı telefon uygulamaları bile artık yapay zeka teknolojileri ile donatılıyor. Öte yandan sağlık sektörü de yapay zekanın sunduğu olanaklardan faydalanmayı hedefliyor. Son olarak bununla ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Öyle ki popüler dil modelleri kullanılarak bir araştırma yapıldı.

Yapay zeka, sağlık ile ilgili sınava girdi!

Birleşik Krallık'ta bulunan ve en prestijli eğitim okullarından Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen bu araştırmada göz ve görme sistem hastalıkları üzerine odaklanan bir alan olan oftalmoloji ile ilgili bir sınav hazırlandı.

Bu sınava OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 ve GPT-3.5, Google'ın PaLM 2 ve Meta'nın LLaMA yapay zeka dil modelleri ile beş uzman oftalmolog, üç stajyer oftalmolog ve iki uzman olmayan yeni (junior) doktor katıldı.

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Bu sınav 87 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve sorular, oftalmoloji eğitiminde kullanılan ders kitaplarından alındı. Akabinde doktorlar ve yapay zeka modelleri bu soruları cevapladı. Sonuç ise tahmin edildiği gibi oldu.

GPT-4, 87 sorudan 60'ını doğru yanıtlayarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Uzman oftalmologların doğru yanıt ortalaması 66.4 olarak kaydedildi. Diğer yapay zeka dil modelleri olan GPT-3.5, PaLM 2 ve LLaMA ise sırasıyla 42, 49 ve 28 soruya doğru cevap verdi.

Tabii GPT-4'ün doktorlardan daha fazla doğru cevap vermiş olduğu görülse de bu yapay zekanın halen tam olarak yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmacılar da bu konuda uyarıda bulundu.