Yapay Zekalı Bilgisayarlar İçin Minimum 32 GB RAM Gerekecek

Teknoloji

Yapay zekanın gelişimi, bilgisayarların donanımlarına yönelik taleplerin artmasına neden oluyor. Intel gibi dev yonga üreticileri ise bu konuda kullanıcıları uyarmaya başladı. Bir Intel yöneticisi, yapay zeka özellikli bilgisayarlar için bellek kapasitesinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını dile getirdi.

Intel: Yapay zekalı bilgisayarlar için minimum 32 GB RAM gerekecek

Flash Bellek Pazarı Zirvesi'nde konuşan Intel Teknoloji Çin Genel Müdürü Gao Yu, yapay zekalı bilgisayarların geleceğini ele aldı. Buna göre giriş seviyesi yapılandırmanın 32 GB RAM ile başlayacağını söyledi.

Gao verdiği demece göre, 16 GB'lık mevcut bellek standardı aşamalı olarak kaldırılacak. Intel, önümüzdeki yılın başlarında 64 GB belleğe sahip bilgisayarların sevkiyatına başlamayı da planlıyor.

132132123

Yapay zekanın artan yetenekleri, bilgisayarlarda daha fazla işlem gücü ve veri işleme yeteneklerine ihtiyaç duyuyor. Windows 11'deki Copilot gibi yapay zeka modelleri, bulut hizmetlerine dahil olmadan çalışmak için daha fazla bellek gerektiriyor.

Microsoft gibi şirketler, yapay zeka bilgisayarları için temel bellek gereksinimlerini 16 GB'a kadar çıkardı. Ancak yapay zekadaki gelişmeler, 16 GB RAM standardının artabileceğini ortaya koydu. 32 GB'ın yakında yeni giriş seviyesi haline geleceği düşünülüyor.

Yapay zeka destekli donanımların gelişimi için bilgisayarlara daha fazla yatırım yapmak gerekebilir. Bu da hem bellek hem de bilgisayar fiyatlarını artırabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.