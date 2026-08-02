Yaşar Üniversitesi'nden Yerli Siber Savunma Sistemi - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi'nden Yerli Siber Savunma Sistemi

Yaşar Üniversitesi\'nden Yerli Siber Savunma Sistemi
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Yaşar Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka tabanlı INTSEC ile anlık siber saldırı tespiti sağladı.

Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin imzasını taşıyan yapay zeka destekli siber savunma sistemi INTSEC, TÜBİTAK onayı aldı. Yerli yazılım, karmaşık siber saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önleyecek.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, dijital dünyayı tehdit eden siber saldırıları yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla anlık olarak tespit edip engelleyecek yerli yazılım projesi INTSEC'i geliştirdi. Büyük ağlarda siber saldırıları değişen senaryolara göre tespit edebilen yerli sistem, TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında desteklenecek.

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte küresel ölçekte artan siber güvenlik tehditlerine karşı, Yaşar Üniversitesi'nden yerli ve yenilikçi bir hamle geldi. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ahmet Berk Öz, Semih Cengiz Öksüzoğlu, Semih İkbal ve Veysel Kan, kritik kurumsal ağları ve veri akışlarını korumak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir siber savunma sistemi tasarladı. INTSEC: Makine Öğrenmesi Destekli, Gerçek Zamanlı Ağ Saldırı Tespit ve Siber Güvenlik Analizi Sistemi adını taşıyan proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından kabul edilerek resmi onay aldı.

Anlık izleme ve müdahale

Proje danışmanlığını Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mete Eminağaoğlu'nun üstlendiği çalışma, klasik siber güvenlik duvarlarının aksine, siber saldırıların henüz gerçekleştiği esnada (gerçek zamanlı) tespit edip analiz edebilme yeteneğine sahip. INTSEC, sistem yöneticilerine dijital tehditleri anlık olarak izleme ve müdahale etme şansı tanıyor.

Siber saldırılara karşı akıllı adaptasyon

Geliştirilen sistem, siber dünyadaki kuralları ezberlemek yerine küresel veri setleriyle kendini sürekli eğitiyor. Benzer saldırıların zaman içerisindeki değişimini analiz edebilen yapay zeka, karmaşık ağ hareketlerine esnek bir şekilde uyum sağlıyor. Bu güçlü adaptasyon yeteneği, projenin laboratuvar ortamından çıkıp kurumsal siber savunma sistemlerine anında entegre edilmesini sağlıyor.

Düşük maliyet yüksek güvenlik

Projenin bir diğer önemli hedefi ise ekonomik bir prototip sunması. Düşük maliyetli donanımlar üzerinde yerel ağ simülasyon ortamıyla kurgulanan sistem; kurumsal şirketlerin siber savunma altyapılarında, siber güvenlik laboratuvarlarında ve eğitim kurumlarında rahatlıkla uygulanabilir, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yerli yazılım çözümü sunuyor.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Yazılım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yaşar Üniversitesi'nden Yerli Siber Savunma Sistemi - Son Dakika

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