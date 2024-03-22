Türkiye'nin en popüler yemek sipariş hizmetlerinden Yemeksepeti, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma altına alındı. Buna göre şirketin yasa ihlali yapmış olabileceği açıklandı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…
Yemeksepeti için neden soruşturma açıldı?
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kurul, 7 Mart'ta Yemeksepeti için yapılan ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere etti. Bulgular ciddi ve yeterli bulunarak soruşturma açılmasına karar verildi.
Yemeksepeti'nin yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal etmiş olabileceği belirtildi. Gerçekten ihlal edip etmediği, soruşturma sonlanınca açıklanacak.
Yemeksepeti'nin ödeme hizmeti Yemekpay, TCMB'den onay aldı
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir.
Rekabet Kurumu
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddesi
Madde 4 – Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.
Bu haller, özellikle şunlardır:
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,
Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.
Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.
Madde 6 – Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.
Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:
a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Yemeksepeti Rekabet Kurumu tarafından soruşturma altına alındı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ilişkilendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Kacır, yeni OSB'lerin kurulumu ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Türkiye'de ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında Volkswagen, en çok satan marka oldu. AA tarafından derlenen Indicata'nın raporuna göre, şubat ayında çevrim içi platformlarda toplam 363 bin kurumsal ilan yayınlandı ve bunlardan 170 bin 457'si satışa dönüştü. Bu dönemde binek otomobil kategorisinde Fiat Egea, hafif ticaride ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilenler arasında yer aldı. İkinci el araç pazarında Volkswagen, 21 bin 857 adet satış ile ilk sırayı alırken, onu Renault, Fiat, Ford ve BMW takip etti. Binek otomobil satışlarında Fiat Egea, hafif ticari araç satışlarında ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilen modeller oldu.
Son dönemlerde Türkiye'de karavanlara olan ilgi giderek artıyor. Market zinciri BİM de Adle Çekme Karavan satışına başladı. Karavanın özellikleri arasında 2 göz ocaklı mutfak, 90 L 12 V buz dolabı, 2 kişilik yatak ve oturma grubu bulunuyor. Karavanın fiyatı ise 239 bin TL.
ShiftDelete.Net editörleri Samet ve Alperen tarafından sunulan Teknoloji Muhabbeti programının 23. bölümü bu akşam 17:00'da yayınlanacak. Haftanın en çok konuşulan teknoloji haberleri arasında Apple'ın antitröst davası, Tesla Model Y'nin fiyat artışı, Samsung'un otomotiv sektörüne girişi ve Google'ın Gemini ile iOS 18'de yer alması bulunuyor. Ayrıca, HyperOS güncellemesi, Steam'de rekor eş zamanlı oyuncu sayısı, Huawei'nin katlanabilir telefon satışlarında Samsung'u geçme ihtimali, PlayStation 5 Pro özellikleri, dünyanın en büyük uçağı tanıtımı gibi diğer önemli gelişmeler de yer alıyor.
Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte, spor ve sağlık takibi her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hale geldi. HiFuture FutureFit Zone2, bu alanda sağladığı üstün özelliklerle dikkat çeken bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Zone2'nin 1.96 inçlik IPS ekranı, parlaklığı ve canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz arama özelliği sayesinde kullanıcılar bileklerinden doğrudan arama yapabiliyorlar. Tek bir şarjla 7 güne kadar pil ömrü sunan Zone2, pil tükenme endişesini ortadan kaldırıyor. IP68 su geçirmezlik derecesi sayesinde su altında bile kullanılabilen Zone2, spor yaparken veya günlük hayatta rahatça kullanılabiliyor. Kalp ritmi izleme, kalori yakma, adım sayma gibi sağlık ve spor takibi özelliklerine sahip olan Zone2, farklı spor dallarına uygun bir fitness koçu olarak öne çıkıyor.
Microsoft, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek yeni yapay zeka tuşlu bilgisayarları Surface Pro 10 ve Laptop 6'yı piyasaya sürdü. Yeni cihazlar daha gelişmiş performans, uzun batarya ömrü ve arttırılmış güvenlik sunarken, Copilot yapay zeka tuşu ile Windows AI özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business modelleri, yüksek işlemci gücü, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihazlar, yurt dışında ön siparişe açıldı ve kullanıcı versiyonları Mayıs ayında tanıtılacak.
Alman araç üreticisi Volkswagen, elektrikli minivanlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni duyurulara göre VW, ID mikrobüs serisine ek olarak yeni bir performanslı mikrobüs tanıttı. Volkswagen ID Buzz GTX olarak tanıtılan bu minivan, performanslı aile aracı olarak da tanımlanıyor. Toplamda 335 beygir güce sahip olan ID Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile sürücülere hızlı bir deneyim sunuyor. Arka tekerleklerinde 282 beygir, ön tarafta ise 108 beygir gücüne sahip olan bu araç, toplamda 335 beygirlik güce sahip. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşabilen retro görünümlü mikrobüs, 160 km/s limitöre sahip. Volkswagen tarafından iki seçenekle tanıtılan bu minivan, 79 kWh batarya ile standart versiyonla ve 86 kWh batarya ile daha uzun dingile sahip versiyonla geliyor. Her iki modelde de aynı motor kullanılırken elektrikli mikrobüsün standart modeli 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca standart modeli beş veya altı koltuk seçenekleriyle sunulurken, uzun versiyonu yedi koltuğa sahip. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursak, standart model elektrikli mikrobüs Volkswagen ID Buzz GTX, 185 kW şarj desteğiyle gelirken, 86 kWh bataryaya sahip model, 200 kW'a kadar destekliyor. DC hızlı şarj sayesinde yüzde 10-80 şarj arasını 25 dakikada şarj edilebilecek. 19 inç ve 21 inç jant seçenekleri ve 'Cherry Red' isimli kırmızı rengiyle tanıtılan ve geniş yaşam alanına sahip Buzz GTX'in henüz fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni aracın yaz aylarında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor.
Apple Silicon çiplerindeki yeni bir güvenlik açığı, kararlı bir saldırganın şifrelenmiş anahtarları çalarak kullanıcının verilerine erişmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar, Apple'ın M serisi çiplerinde, dosyaların şifrelenmesi gibi şifreleme işlemleriyle ilgili bir sorun keşfetti. Ancak çipin mimari tasarımıyla ilgili bir sorun olduğu için giderilmesi çok zor görünüyor.
Samsung, katlanabilir telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası ortaya atıldı. Ayrıca, telefonun kapak ekranının 3.9 inç olacağı ve ana ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak ve telefonda 12 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunacak. Yeni modelin tanıtımının geçen sene olduğu gibi temmuzda yapılması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?