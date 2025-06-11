Yeni aldıkları elektrikli aracın hızlanmasını emniyet kemeri takmadan denemek isteyen iki kişi, büyük bir şok yaşadı. Araç hızlandıktan sonra direksiyondaki kişinin aniden fren yapması sonrası yanında oturan kişi ön cama sert bir şekilde çarptı. Bu esnada aracın ön camının kırıldığı gözlendi.
Kayda alınan o anlara ait görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Emniyet kemeri kullanımının hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatan olay "İhmalin bedeli ağır olabilir" yorumlarına neden oldu.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)