Yeni Karayip Korsanları filmi, beklenilenin aksi bir yönde çekilecek. Yapımcı Jerry Bruckheimer'ın doğruladığı bilgiye göre, franchise'ın yeni bölümü bir reboot olacak. Serinin hayranları, uzun süredir serinin akıbetini merak ediyordu, böylelikle bu da kesinleşmiş oldu.
Yeni Karayip Korsanları filmi, bir devam filmi olmayacak
Margot Robbie'nin projeleri ve Johnny Depp'in muhtemel dönüşü gibi tartışmalarla dolu bir sürecin ardından, Bruckheimer'ın açıklaması beklenmedik bir sürpriz oldu.
Bruckheimer, ComicBook.com'a yaptığı açıklamada Top Gun ve Karayip Korsanları'nın geleceği hakkında şunları dile getirdi: "Belirli oyuncuların geri dönmesini beklemeyin, Karayip Korsanları'nı yeniden yapıyoruz." Bu ifade, eski karakterlerin geri dönüşünün olmayacağını ima ediyor ve bu da franchise'ın tamamen yeni bir yöne gideceğini gösteriyor.
Yeni Karayip Korsanları filmi için henüz net bir senaryo veya oyuncu kadrosu açıklanmadı. Ancak mevcut açıklamayla birlikte heyecanla bekleyen hayranların hevesi kursağında kaldı. Yeniden başlatma kararıyla birlikte Karayip Korsanları evreninde yeni hikayelerin ve karakterlerin keşfedileceği bir yol açılıyor.
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Bununla birlikte, Margot Robbie'nin projesi gibi diğer yan yapımların nasıl entegre edileceği veya bu reboot'un nasıl bir evren yaratacağı hala belirsizliğini koruyor.
Sonuç olarak, Karayip Korsanları'nın yeniden çekilmesi, sinema dünyasında büyük bir dalgalanmaya yol açtı. Hayranlar, bu yeni maceraya ne tür sürprizlerin eşlik edeceğini merakla bekliyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Yeni Karayip Korsanları Filmi Bir Reboot Olacak - Son Dakika
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