Yeni Mac mini, M3 işlemcileri atlayarak M4 işlemcilerle gelecek - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Mac mini, M3 işlemcileri atlayarak M4 işlemcilerle gelecek

Yeni Mac mini, M3 işlemcileri atlayarak M4 işlemcilerle gelecek

Apple'ın güncellenmiş Mac mini serisinde M3 işlemcileri atlayarak doğrudan M4 işlemcilerle güncelleme yapacağı belirtiliyor. Yeni M4 işlemcili Mac mini modellerinin bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

22.04.2024 01:09
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Ekim 2023'te Apple, daha önceki nesillere kıyasla daha güçlü olan yeni M3 işlemcilerini tanıttı. Bu yonga setleri ilk olarak güncellenmiş MacBook Pro serisinde kullanılmaya başlandı ve kısa süre sonra MacBook Air modellerinde de yer aldı. Ancak son gelişmelere göre M3, Mac mini için sunulmayacak fakat cihaz, daha güçlü bir işlemciyle gelecek.

M3 işlemcili Mac mini çıkacak mı?

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde teknoloji devinin M4 işlemci yol haritasını sızdırmıştı. Buna göre ilk olarak 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac modellerinin yenileneceği, 2025'in başlarında ise sıranın Mac mini'ye geleceği iddia ediliyordu. Bu bilgiler ışığında Mac mini'nin M3 işlemci ile mi yoksa bir sonraki nesil işlemci ile mi geleceği merak konusuydu.

Mark Gurman'ın yakın zamanda yayımlanan raporuna göre Apple'ın yenilenmiş Mac mini serisinde M3 işlemcileri atlayacağı ve doğrudan M4 işlemcilerle güncelleme yapacağı belirtiliyor. Yeni M4 işlemcili Mac mini modellerinin bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre M4 işlemciler, yapay zeka ile ilgili işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için Neural Engine ile desteklenecek. Bu bağlamda yeni yonga setleri, teknoloji dünyasında bir hayli dikkat çekecek gibi görünüyor.

Apple Mac mini (2023) özellikleri

Geçen sene yenilenen Mac mini için M2 ve M2 Pro şeklinde iki işlemci seçeneği vardı. M2 olan 24 GB'a kadar bellek, 2 TB'a kadar depolama, aynı anda 2 harici ekran ve 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakı destekliyordu. M2 Pro'lu seçenek ise 32 GB'a kadar bellek, 8 TB'a kadar depolama, aynı anda 3 harici ekran ve 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakını mümkün kılıyordu.

2023'te çıkan Mac mini özellikleri şu şekildeydi;

ÖzellikM2 Mac miniM2 Pro Mac miniİşlemciApple M2Apple M2 ProBellek8 GB (24 GB'a kadar)16 GB (32 GB'a kadar)Depolama256 GB (2 TB'a kadar)512 GB (8 TB'a kadar)Ekran DesteğiAynı anda 2 harici ekranAynı anda 3 harici ekranPortlar2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakı4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, Ethernet, 3.5mm kulaklık jakıBağlantıWiFi 6E, Bluetooth 5.3WiFi 6E, Bluetooth 5.3Boyut ve Ağırlık3.58cm x 19.70cm x 19.70cm, 1.18 kg3.58cm x 19.70cm x 19.70cm, 1.28 kgİşletim SistemimacOS VenturamacOS Ventura

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple M4 işlemcilerden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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