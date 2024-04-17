Yeni Nissan Qashqai Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Teknoloji

Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen araçlardan yeni Nissan Qashqai, resmi olarak tanıtıldı. Son dönemde büyük ilgi gören SUV sınıfının önemli bir temsilcisi olan model, bu sefer makyajlı bir kasayla gelerek kullanıcıları oldukça sevindirdi.

Ön tasarımı yeniden elden geçirilen Qashqai, böylece eskisine göre çok daha sportif ve modern bir görünüme kavuşacak. Antik Japon kültüründen de ilham aldığı konuşulan modelin, yeni nesil farları ve ızgara dizaynı da oldukça dikkat çekici. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni Nissan Qashqai çok konuşulacak

Yan taraf tasarımında ise eski kasaya göre çok fazla değişim içermeyen araç, yeni nesil modern kesim jantları ve atik çizgileriyle göze çarpıyor. Arka farlar ve bazı kasa detayları ise donanım durumuna göre küçük değişimler gösteriyor. Örneğin en premium seviye olan N-Design sahibi olduğunuzda farklı bir tampon görünüşü elde ediyorsunuz. Bu farklılıkların, üst modellere olan ilgiyi artırması hedefleniyor.

İç mekanda ise dikkat çekici bir malzeme kalitesi bizi karşılarken, premium seviyeler için Alcantara adı verilen özel bir döşeme kullanılmış. Koltuklarda ise deri tercihi yapılırken, N-Design versiyonunda deri kalitesi daha da artıyor ve kabartmalı bir Qashqai yazısı beliriyor.

Son nesil bir multimedya ekranla da birlikte gelen araç, böylece Google Haritalar ve Google Asistan gibi en sık kullanılan uygulamalara anında erişim sağlayabiliyor. Motor anlamında ise fazla bir değişiklik barındırmayan model, 140 PS ve 160 PS versiyonlu 1.3 litrelik hibrit motor ve 1.5'luk E-power tam hibritle yoluna devam ediyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nissan yeni nesil araç modelleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Nissan marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.