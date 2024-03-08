Yenilenen PEUGEOT E-3008 İnceleme ve Test Sürüşü

Yenilenen PEUGEOT E-3008 için Fransa'ya giden ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, otomobil ile ilk buluşmasını paylaşıyor. Haberimizde PEUGEOT E-3008 inceleme ve test sürüşü videomuzu ve de aracın özellikleri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.
PEUGEOT E-3008 inceleme ve test sürüşü
Yazın Türkiye'de! İşte PEUGEOT E-3008 özellikleri
Yaz aylarında Türkiye'nin yollarını süslemeye hazırlanan yeni nesil PEUGEOT 3008 ve elektrikli versiyonu E-3008, şimdiden otomobil severlerin dikkatini çekiyor. PEUGEOT'nun bu yeni fastback SUV modeli, sürüş yetenekleri ve tasarımıyla ön plana çıkıyor. Biz de bu yenilikçi aracın direksiyonuna geçip test sürüşü yapma fırsatı bulduk ve izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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Yeni PEUGEOT E-3008, Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanarak sınıfının en iyi performansı vaat ediyor. Aracın 210 HP gücündeki elektrikli motoru hem performansı hem de 525 kilometreye varan menzili ile etkilemeyi başarıyor. 30 dakika gibi bir sürede yüzde 80'e kadar şarj olabilme kapasitesiyle, elektrikli araçların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan şarj süresini de azaltıyor.
Aracın dış tasarımı, fastback SUV konseptine uygun estetik hatlara sahip. Yenilenen PEUGEOT 3008, dinamik ve aerodinamik formuyla (Cx 0,28) zarafeti ve verimliliği bir araya getiriyor. Özellikle yeni PEUGEOT Panoramic i-Cockpit ve kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, aracın iç mekanında teknoloji ve konforu birlikte sunuyor.
Yüksek teknolojili donanımlar, LED ambiyans aydınlatması ve kaliteli malzeme kullanımı, aracı bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, PEUGEOT'nun yenilikçi "Ön Optimizasyon" dinleme modu sayesinde araç içi müzik deneyimi de oldukça iyi.
Sürüş destek sistemleri ve yarı otonom sürüş özellikleriyle yeni E-3008, güvenlik ve konforu da bir üst seviyeye taşıyor. Adaptif Cruise Control, Şerit Konumlandırma Sistemi ve çeşitli aktif güvenlik teknolojileri, sürücüye otoyollarda ve bölünmüş yollarda büyük kolaylık sağlıyor.
Yeni E-3008'in çevre dostu yaklaşımı da göz ardı edilemez. Aracın genelinde 500 kg'dan fazla çevre dostu malzeme kullanılması, PEUGEOT'nun sürdürülebilirlik konusundaki ciddiyetini gösteriyor. Bu, hem çevreye duyarlı hem de teknolojik bir otomobil arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.
Son Dakika › Teknoloji › Yenilenen PEUGEOT E-3008 İnceleme ve Test Sürüşü - Son Dakika
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