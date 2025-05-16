Yerli KarguFPV Kamikaze Dronu Testi Başarılı - Son Dakika
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Teknoloji

Yerli KarguFPV Kamikaze Dronu Testi Başarılı

STM'nin geliştirdiği KarguFPV kamikaze dronu, ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.

16.05.2025 12:51
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TÜRK savunma sanayinin öncü firmalarından Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen yerli kamikaze dronu 'KarguFPV', ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.

STM, modern harp sahasında kullanımı giderek artan 'FPV drone' alanında yerli bir çözüme imza attı. Kargu, Boyga, Togan gibi taktik mini İHA sistemlerinden sonra 'KarguFPV drone' ilk kez görücüye çıktı. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından KarguFPV, ilk test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin sahada kendini kanıtlamış mini İHA sistemleri ile güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırdığını belirterek, "Şimdi ise FPV kamikaze dron ailemiz ile savaş sahasında milli ve yenilikçi bir çözüm sunuyoruz. Operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz ailemizin ilk üyesini, ileri seviye askeri güvenlikli tapa ve elektronik harpten etkilenmeden operasyon imkanı ile donattık. STM'nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme ve hassas vuruş yeteneklerini FPV'ye katıyoruz. Muadillerinden farklı olarak, ortaya koyduğumuz ürün, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş yapabiliyor. Yüksek otonomi ve bilgisayarlı görü kabiliyetlerimizi, FPV Dron ailemizin gelecek üyelerine ekleyecek ve yenilikçi FPV ürünleri ortaya koyacağız" dedi.

OTONOMİ İLE HASSAS VURUŞ

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV kamikaze drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor. KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor. İleri seviye askeri güvenlikli tapa ve bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabilecek. Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş sağlıyor.

10 kilometre görev menziline sahip KarguFPV, 20+ dakika kamikaze modu, 44 dakika gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan) ile havada kalabiliyor. 500 metre görev irtifası, 5500 metre maksimum irtifa ve 160 kilometre maksimum hıza sahip.

Özellikle Ukrayna- Rusya savaşı ile gündeme gelen FPV (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü) dronlar, operatörün bir gözlük veya ekran aracılığıyla dronun kamerasından gerçek zamanlı görüntü alarak uçurduğu ve hedefe doğrudan yönlendirilerek hassas vuruş yapabilen, düşük maliyetli ve etkili bir saldırı aracı olarak ön plana çıkıyor.

ANKARA,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli KarguFPV Kamikaze Dronu Testi Başarılı - Son Dakika

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