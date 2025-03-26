Togg'a iki yeni özellik geldi! İki özellik de yolda - Son Dakika
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Teknoloji

Togg'a iki yeni özellik geldi! İki özellik de yolda

Togg\'a iki yeni özellik geldi! İki özellik de yolda

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), uzun süredir beklenen yenilikleri uygulamaya koydu. T10X için uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri kullanıma sunuldu. Kullanıcılar rahatlıkla aktif hale getirip uygulayabilecek. Togg yetkilileri, ilerleyen dönemde bu özelliklere uzaktan klima kontrolü ve şarj yönetimi gibi fonksiyonların da ekleneceğini belirtti.

26.03.2025 11:27
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), T10X kullanıcılarının uzun süredir beklediği uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri resmen yayımlandı. Akıllı cihaz deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden resmen aktif edildi.

TOGG UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Sürücüler, Trumore uygulaması aracılığıyla T10X'lerini uzaktan başlatma, kapıları kilitleyip açma ve bagajı kontrol etme imkanına kavuştu. Togg yetkilileri, ilerleyen dönemde bu özelliklere uzaktan klima kontrolü ve şarj yönetimi gibi fonksiyonların da ekleneceğini belirtti. Bu yenilik, Togg kullanıcılarına özellikle hava koşullarına göre aracı hazırlama veya eşyalarını uzaktan yerleştirme gibi durumlarda büyük kolaylık sağlayacak.

ANAHTAR ÖZELLİĞİ DE DEVREDE

Yeni özelliklerin bir diğer önemli parçası ise dijital anahtar özelliği oldu. Artık Togg T10X sahipleri, fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarını anahtar olarak kullanabilecek. Telefon cepteyken araca yaklaşıldığında kapılar otomatik olarak açılacak, araçtan uzaklaşıldığında ise otomatik olarak kilitlenecek. Ayrıca, Trumore uygulaması üzerinden aile üyeleri veya arkadaşlarla güvenli bir şekilde dijital anahtar paylaşımı yapılabilecek olması da dikkat çekiyor.

ADAS 300 BİN TL OLDU

Son olarak ADAS özellikleri için bir sürüş paketi piyasaya süren Togg, 2024 ikinci yarısından itibaren sattığı araçlardaki ücretsiz kullanımı 7 Nisan'da sonlandıracak. Sürüş özelliklerine erişmek isteyen kullanıcılar tek seferlik 30.000 lira ödeme yapacak. Paket içerisinde adaptif hız sabitleyici, sürücü asistanı ve yoğun trafik pilotu olmak üzere üç fonksiyon bulunuyor

Teknoloji, yerli oto, Otomobil, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg'a iki yeni özellik geldi! İki özellik de yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • BURAK HANZADE:
    aklı olan akp li sorar seçim zamanı valiler kaymakamlar komple togga dönmüştü neden seçimden sonra audiye mersolara dönüldü ? 5500 araç emniyete 2250 araç jandarmaya alındı neden togg tercih edilmedi ???? ayakta uyutuluyorsunuz uyanın artık 45 42 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    giderken 300 kez padişahım çok yaşa özelliği ile gt yalama özelliği gelmiş sversiniz akpliler hadi yine iyisiniz 19 43 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yerli araç diyorlar bitane cumhurbaşkanlığı konvoyunda yok alan cahil kesim :) 23 35 Yanıtla
  • Chen Medya :
    dedem Abdülhamit kalkkk tog a uzaktan klima özelliği geldi . 21 24 Yanıtla
  • recep balcı:
    aracın şaftı yok ama birierine sağlam giriyor 24 7 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    hırsızın peşinden koşanlar yorum yazmış koş sevim?????? 23 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    murat yüz yirmi dört 8 13 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    bakan , vali, kaymakam milli eğitim müdürleri mit polis jandarma kuruluşları neden pogg kullanmıyor seçim öncesi reklam yapıyorlardı 11 4 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    burak Hanzade senin ....... yanma pç 8 4 Yanıtla
  • Mehmet Kav:
    ADAS 300 BİN TL OLDU. Başlığı düzeltin . 30.000 olacak. haberde var zaten. okusanızzz. 0 0 Yanıtla
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