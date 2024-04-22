Yerli şirket BitFlex-SPB-A7 adlı Sistem Üstü Modül geliştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Yerli şirket BitFlex-SPB-A7 adlı Sistem Üstü Modül geliştirdi

Yerli şirket BitFlex-SPB-A7 adlı Sistem Üstü Modül geliştirdi

ELECTRA IC, yerli olarak geliştirdiği BitFlex-SPB-A7 adlı Sistem Üstü Modül (SoM) ile karmaşık sistemlerin geliştirilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu modül, 7. nesil AMD Xilinx FPGA çipinden güç alıyor ve radar sistemleri, kablosuz haberleşme cihazları ve elektronik harp sistemlerinde kullanılabiliyor. Ürün, yerli kaynaklar kullanılarak geliştirildi ve AMD ile olan ortaklık sayesinde küresel pazarda satışa sunulacak.

22.04.2024 19:09
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Sistem Üstü Modül teknolojisi dünya çapında birkaç ülke tarafından üretiliyor. Gömülü sistem için bir taşıyıcı karta takılabilen bu teknolojiler, savunma sanayinden endüstriyel faaliyetlere kadar birçok alanda kullanılıyor. Yerli bir şirket ise BitFlex-SPB-A7 isimli Sistem Üstü Modül geliştirdiğini açıkladı.

Yerli Sistem Üstü Modül BitFlex-SPB-A7 neler sunuyor?

Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren ELECTRA IC, yerli olarak geliştirdiği bir Sistem Üstü Modül (SoM) tasarımını tanıttı. Yerli elektronik şirketin geliştirdiği SoM teknolojisi; tek bir baskı devresi kartı üzerinde işlemci, iletişim modülleri, bellek gibi temel bileşenleri bir araya getirebiliyor.

Yerli şirket BitFlex-SPB-A7 adlı Sistem Üstü Modül geliştirdi

ELECTRA, yeni modülü ile karmaşık sistemlerin geliştirilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. BitFlex-SPB-A7 adı verilen SoM, gücünü 7. nesil AMD Xilinx FPGA çipinden alıyor. Şirketin açıklamasına göre FPGA teknolojisi sayesinde radar sistemleri, kablosuz haberleşme cihazları ve elektronik harp sistemlerinde kullanılabilecek.

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ELECTRA IC Yönetici Ortağı İsmail Hakkı Topcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm bu süreçler yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Böylece ülkemizdeki firmalar artık benzer ürünleri ithal etmek yerine bu ürünü yerli ve milli olarak bizden temin edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Topcu ayrıca SoM teknolojisinin tamamen yerli kaynaklar kullanılarak geliştirildiğinin altını çizdi. Böylece sanayi kuruluşlarının benzer ihtiyaçlarını da yerli üretimle karşılayabileceklerini söyledi.

ELECTRA IC, AMD ile olan ortaklığı sayesinde ürünü küresel pazarda satışa sunacağını aktardı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy ise BitFlex-SPB-A7 ile yerli üretime önemli katkı sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Shiftdelete

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