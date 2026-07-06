Yerli Yapay Zeka ile Röntgensiz Teşhis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Yapay Zeka ile Röntgensiz Teşhis

Yerli Yapay Zeka ile Röntgensiz Teşhis
06.07.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ, omurga eğriliklerini radyasyonsuz tespit edecek yapay zeka destekli cihaz geliştiriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nce (OMÜ) yürütülen proje kapsamında, omurga eğriliklerinin röntgen kullanılmadan tespit edilmesini sağlayacak yapay zeka destekli yerli bir tıbbi tanı cihazı geliştirilecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 4 milyon TL desteklenen proje ile özellikle çocukların radyasyona maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Kılıç, yürütücülüğünü üstlendiği "Skolyoz, Kifoz/Lordoz ve Omurga Deformitelerinin Erken Teşhisi ve Omurga Bölgesi Tanımlama İçin Yapay Zeka Destekli Yerli Radyasyonsuz Tıbbi Tanı ve Erken Teşhis Cihazı" projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Röntgen yerine yapay zeka destekli sistem geliştiriyoruz"

Omurga eğriliklerinin günümüzde büyük oranda röntgen cihazlarıyla tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Erdal Kılıç, "Özellikle küçük çocuklarda röntgenin uzun süre ve sık kullanılması radyasyona maruz kalınmasına neden oluyor. Biz de röntgenden bağımsız, yerli ve milli bir ürün geliştirebilir miyiz düşüncesiyle bu projeyi hazırladık. Amacımız, hastaları gereksiz radyasyon maruziyetinden koruyacak alternatif bir tanı yöntemi geliştirmek" dedi.

"Omurganın 3 boyutlu modeli oluşturulacak"

Geliştirilen sistemin çalışma prensibini anlatan Kılıç, "Spinal Mouse adını verdiğimiz cihazı kişinin omurgası üzerinde hareket ettireceğiz. Cihaz üzerindeki sensörlerden elde edilen veriler bilgisayara aktarılacak ve burada işlenerek omurganın üç boyutlu modeli oluşturulacak. Daha sonra omurga eğriliğini gösteren Cobb açısı hesaplanacak. Böylece kişinin omurga eğriliğinin derecesi radyasyon kullanılmadan tespit edilebilecek" diye konuştu.

"Yapay zeka tedavi sürecine de rehberlik edecek"

Projenin yalnızca teşhisle sınırlı kalmayacağını ifade eden Kılıç, "Yapay zeka sistemi, elde edilen verileri değerlendirerek hastanın hangi tür korseyi kullanması gerektiği, korsenin günlük ne kadar süre takılacağı ve tedavi sürecinin ne kadar devam edeceği konusunda da öneriler sunacak. Böylece hekimlerin karar süreçlerine destek sağlayan akıllı bir sistem geliştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

4 milyon TL destek

TÜSEB tarafından 4 milyon TL destek sağlanan projeyi yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Erdal Kılıç, projede Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Cengiz Tepe, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Emre Kural ve Dr. Araştırma Görevlisi Zinnet Duygu Akşehir'in görev aldığını, ayrıca iki lisans öğrencisinin de projede çalışacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli Yapay Zeka ile Röntgensiz Teşhis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme Canbay’ın beklemediği karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:15:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Yapay Zeka ile Röntgensiz Teşhis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.