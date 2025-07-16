Yeşil Kimya ile Ahşap Modifikasyonu

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) geliştirilen projeyle, kavak ve ladin gibi odun türleri, çevreye ve insan sağlığına zararsız kimyasallar kullanılarak mobilya ve yapı sektörüne kazandırılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın'n yürütücülüğünde sürdürülen "Odun Modifikasyonunda Yenilikçi Bir Yeşil Kimya Uygulaması: Farklı Odun Türlerinin Bazı Fiziksel, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Araştırmacılık görevini Prof. Dr. Murat Ertaş, Prof. Dr. Ramazan Kurt ve Araştırma Görevlisi Doğan Memiş'in üstlendiği proje kapsamında, doğal reçine asitlerinden yararlanılarak sürdürülebilir bir yöntemle daha dayanıklı ahşap malzemeler geliştirilmesi ve ahşabın bazı fiziksel, mekanik ve termal özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın, çalışmada benimsenen "yeşil kimyanın", sentetik ve sağlığa zararlı kimyasallar yerine insan, hayvan ve çevre sağlığına daha duyarlı, daha az zehirli kimyasalların kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Ahşap malzemelerin rutubete karşı hassas olduğunu ve suyla temas ettiklerinde boyutsal değişiklik gösterdiğini bildiren Angın, şunları kaydetti:

"Bu projeyle, kavak ve ladin gibi türlerdeki mevcut dezavantajları ortadan kaldırarak çevre dostu, insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Odunun modifikasyon süreçlerinde kullanılan çoğu kimyasal hem ithalat yoluyla dışa bağımlılık yaratıyor hem de sağlığa zararlı. Biz ise bu projede, tamamen yerli orman kaynaklarımızdan elde ettiğimiz doğal reçineyi kullanarak bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Bu yönüyle çevre dostu, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Uygulama sonucunda ahşabın su ile ilişkisinin azalmasını ve boyutsal sabitliğin artmasını hedefliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ise proje ekibini tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmada, sentetik ve zararlı kimyasallar yerine, orman kökenli doğal bileşiklerin tercih edilmesi, yalnızca uluslararası çevre politikalarıyla uyumlu bir yaklaşım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerine de katkı sağlıyor. Akademisyenlerimizin bu tür yenilikçi çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz."