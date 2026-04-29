Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Drone eğitim ve üretim merkezine talibiz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, SAHA İstanbul tarafından 81 ilde kurulacak Drone ve Eğitim Merkezleri'nden birisini Yıldırım'da açmaya hazır olduklarını vurguladı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın "81 ilde drone eğitim ve üretim merkezleri kurmayı hedefliyoruz" açıklamasının tüm Türkiye gibi kendilerinin de heyecanlandırdığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göklerde yazılan bu destanın bir satırının da Yıldırım'da yazılmasını istediklerini söyledi. Bursa'da kurulacak merkezi Yıldırım olarak sahiplenmeye hazır olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yıldırımlılar ve Yıldırım Belediyesi olarak, bu muazzam vizyonu yalnızca takdir etmiyor, aynı zamanda yürekten sahipleniyoruz. Yer tahsisinden altyapıya kadar, üzerimize düşen ne varsa yapmaya, bu davaya omuz vermeye sonuna kadar hazırız" dedi.

Yıldırım ve Yıldırımlılar heyecanlı

Bu projeye sağlanacak her katkının Türkiye'nin göklerdeki hürriyetine ve istikbaline vurulmuş bir mühür olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "İhtiyaç anında binlerce drone üretebilecek tesisi kurmak ve o drone'ları kullanabilecek Yıldırımlıları yetiştirmek için yüreğimizi ortaya koymaya hazırız. Bölgemizde yaşanan savaşlar göstermiştir ki göklerimize hakim olmak topraklarımızda hür yaşamanın bir gereğidir. Bu mesele, memleket meselesidir. Bayraktar ve yol arkadaşları, ülkemizin yarınları için ateşten bir gömlek giymiş, omuzlarına devasa bir yük almışlardır. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen milli seferberliğe güç katmak Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek olmak için sadece elimizi değil tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı. - BURSA