Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Drone eğitim ve üretim merkezine talibiz"

29.04.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, SAHA İstanbul tarafından 81 ilde kurulacak Drone ve Eğitim Merkezleri'nden birisini Yıldırım'da açmaya hazır olduklarını vurguladı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın "81 ilde drone eğitim ve üretim merkezleri kurmayı hedefliyoruz" açıklamasının tüm Türkiye gibi kendilerinin de heyecanlandırdığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göklerde yazılan bu destanın bir satırının da Yıldırım'da yazılmasını istediklerini söyledi. Bursa'da kurulacak merkezi Yıldırım olarak sahiplenmeye hazır olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yıldırımlılar ve Yıldırım Belediyesi olarak, bu muazzam vizyonu yalnızca takdir etmiyor, aynı zamanda yürekten sahipleniyoruz. Yer tahsisinden altyapıya kadar, üzerimize düşen ne varsa yapmaya, bu davaya omuz vermeye sonuna kadar hazırız" dedi.

Yıldırım ve Yıldırımlılar heyecanlı

Bu projeye sağlanacak her katkının Türkiye'nin göklerdeki hürriyetine ve istikbaline vurulmuş bir mühür olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "İhtiyaç anında binlerce drone üretebilecek tesisi kurmak ve o drone'ları kullanabilecek Yıldırımlıları yetiştirmek için yüreğimizi ortaya koymaya hazırız. Bölgemizde yaşanan savaşlar göstermiştir ki göklerimize hakim olmak topraklarımızda hür yaşamanın bir gereğidir. Bu mesele, memleket meselesidir. Bayraktar ve yol arkadaşları, ülkemizin yarınları için ateşten bir gömlek giymiş, omuzlarına devasa bir yük almışlardır. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen milli seferberliğe güç katmak Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek olmak için sadece elimizi değil tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 15:24:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.