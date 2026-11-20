Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Going Global 2026 Uluslararası Yükseköğretim Konferansı'na katıldı.

İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde, "Future Ready Tertiary Education/ Geleceğe Hazır Yükseköğretim" temasıyla 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans, Birleşik Krallık ve farklı ülkelerden bakan ve bakan yardımcılarını, üniversite rektörlerini, akademisyenleri, kalite güvencesi kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini uluslararası yükseköğretim gündemi etrafında bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası akademik iş birliklerinin önemine değinerek, bu ortaklıkların yalnızca akademik hedeflere değil, aynı zamanda insani sorumluluklara da katkı sunması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, Filistin üniversitelerinin yeniden ayağa kaldırılması ve Gazze'deki gençlerin eğitim imkanlarına yeniden kavuşması için uluslararası yükseköğretim kurumlarını ortak hareket etmeye davet etti.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, akademik ortaklıklar, kalite güvencesi, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, yapay zeka ve dijital dönüşüm, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla uyumu ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konuların ele alındığı konferans, üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına ve yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine zemin hazırladı.

Konferans kapsamında yükseköğretimde uluslararası akademik ortaklıkların güçlendirilmesi, ortak eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesi ve üniversiteler arasındaki iş birliklerinin somut bilimsel çıktılara dönüştürülmesi konuları da öne çıktı.

Konferansa BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Kısadere ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve British Council iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Going Global 2026 Konferansı'na katıldı.