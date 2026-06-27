Yozgat\'ta Genç Mühendisler Projelerini Sergiledi

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesinin genç katılımcıları, Yozgat'ta düzenlenen 'Dönem Sonu Proje Şenliği'nde bir araya geldi. Deneyap Türkiye bünyesinde eğitim gören geleceğin mühendis ve bilim insanları, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yenilikçi projelerini görücüye çıkardı.

Geleceğin teknolojilerini inşa edecek nesilleri yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri, Yozgat'ta büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan lise ve ortaokul grubu öğrencileri, kazandıkları teorik ve pratik becerileri vizyoner projelere dönüştürerek şenlik kapsamında sergiledi.

Yozgat Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, gün boyu sürecek yoğun bir programla planlandı. İki ana oturum halinde düzenlenen şenlikte, sabah saat 11.00'deki ilk seansta lise grubunun inovatif çözümleri, saat 13.30'daki ikinci seansta ise ortaokul düzeyindeki genç yeteneklerin projeleri ziyaretçilerin ve jürinin beğenisine sunuldu.

Deneyap Mezunlar Platformu İç Anadolu Bölge-1 sorumlusu Yavuz Selim Karaduman programda yaptığı konuşmada, "Yozgat'ta başlayan teknoloji merakım beni Konya'ya kadar getirdi. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu yolculuğun en önemli durağı üniversite değil, Deneyap oldu. Çünkü Deneyap bana sadece elektronik, yazılım, robot yapmayı öğretmedi. Düşünmeyi, üretmeyi, ekip olmayı, sorumluluk almayı ve en önemlisi 'Ben de yapabilirim' demeyi öğretti. Belki şu an yoğun eğitimlerden dolayı yoruluyorsunuz. Belki projeler istediğiniz gibi gitmiyor. Bazen 'Acaba başarabilecek miyim?' diye düşünüyorsunuz. İnanın hepimiz o yollardan geçtik. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda en çok öğrendiğim şey vazgeçmeyenlerin kazandığı oldu" dedi. - YOZGAT