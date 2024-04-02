Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme! Süre 180 güne çıkarıldı

Trump'ın Truth Social'ı beklenen başarıyı yakalayamıyor

Donald Trump tarafından kurulan Truth Social, 2023 yılının ilk 9 ayında sadece 3.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Platformun giderlerinin ise bundan daha fazla olabileceği düşünülüyor. Truth Social'ın canlı video yayınlama gibi talep edilen özellikleri sunmaya başlaması beklenirken, şu an için işler pek de iyi gitmiyor. Sitenin Amerika'da düzenlenecek genel seçimlerden sonra daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği iddia ediliyor ve Trump'ın başkan seçilememesi halinde tamamen kapatılabileceği öne sürülüyor.