ZES Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Yeni Fiyatlar Açıklandı

Elektrikli otomobil kullanımı ülkemizde yaygınlaştıkça şarj istasyonlarına yönelik ihtiyaç da giderek artıyor. Bu kapsamda hizmet veren birçok marka bulunuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren ZES elektrikli araç şarj istasyonları için yeni fiyatlarını açıkladı.

ZES elektrikli araç şarj istasyonu fiyatları (Ocak 2024)

Enflasyon ve döviz kuru başta olmak üzere birçok farklı etkenin birleşerek maliyetleri artırması, elektrikli otomobil şarj istasyonları için fiyat güncellemesine gidilmesini zorunlu kılıyor. 2024 yılının ilk güncellemesi ise ZES'ten geldi.

Türkiye'deki en geniş elektrikli otomobil şarj istasyonu ağına sahip firmalardan olan Zes, fiyatlarını son olarak Nisan ayında güncelleyen şirket, Ocak 2024 itibarıyla fiyat değişikliğine gitti. Buna göre ZES elektrikli araç şarj istasyonları için fiyatlandırma şu şekilde olacak: