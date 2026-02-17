Trafikte 100 yıllık sistem değişiyor! Sarı, kırmızı ve yeşilin yanına yeni renk geliyor

Trafik ışıklarında uzun yıllardır kullanılan kırmızı, sarı ve yeşil düzene dördüncü bir renk ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde pilot bölgelerde test edilen “beyaz ışık” uygulaması, özellikle otonom araçların trafikte daha akıcı hareket etmesini amaçlıyor.

Artan araç sayısı, yoğun şehir trafiği ve çevresel sorunlar nedeniyle trafik yönetiminde daha akıllı çözümlere ihtiyaç duyulurken, uzman ekipler dijitalleşen araç teknolojilerine uyum sağlamak için bu yeni konsepti geliştirdi.

BEYAZ IŞIK NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni sistemde beyaz ışık, sürücülere “önündeki aracı takip et” mesajı verecek. Kavşakta otonom araç sayısı belirli bir seviyeye ulaştığında devreye girecek olan sistemde, sürücüsüz araçlar kendi aralarında ve trafik yönetim merkezleriyle kablosuz iletişim kurarak en ideal geçiş süresini belirleyecek.

Beyaz ışık yandığında insan sürücüler için temel kural değişmeyecek: Önlerindeki aracı takip edecekler. Araç durursa duracak, hareket ederse ilerleyecekler.

TRAFİK YÜZDE 10 HIZLANABİLİR

ABD’deki pilot testler ve bilgisayar simülasyonları, beyaz ışık sisteminin trafik verimliliğini artırdığını gösterdi. Uzmanlara göre uygulama sayesinde trafik akışında yüzde 10’a varan bir hızlanma sağlanabilecek. Ayrıca dur-kalk sayısının azalmasıyla yakıt tasarrufu ve karbon salınımında düşüş de hedefleniyor.

MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK

Yeni düzenleme, mevcut üç renkli sistemi tamamen ortadan kaldırmıyor. Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar görevine devam edecek. Beyaz ışık yalnızca otonom araçların kavşak yönetimini devraldığı anlarda aktif olacak. Eğer otonom araç sayısı yeterli değilse sistem otomatik olarak klasik düzene geri dönecek.

Uzmanlar, beyaz ışığın küresel ölçekte yaygınlaşmasının otonom araç sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtiyor. Geleceğin akıllı şehirlerinde trafik lambalarının yalnızca bir dur-geç sinyali değil, araçlarla veri alışverişi yapan birer dijital merkez haline gelmesi bekleniyor.