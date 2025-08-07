Bodrum'da Yoğun Turist Akını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurup denize girerek serinledi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi. Yalıçiftlik sahilinde yoğunluğun meydana geldiği plajda 7'den 77'ye birçok kişi keyifli anlar yaşadı. Öte yandan Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde de yoğunluk yaşandı.

Yüksek sezon döneminde hareketliliğin olduğunu ifade eden turizmci Zeynel Kılıç, "Bu sene özellikle yüksek sezon dediğimiz temmuz-ağustos döneminde Bodrum genelinde yüzde 100 doluluk var. Bununla birlikte havalar da sıcak ama nem yok. Bu noktada da gelen misafirlerimiz sıcak havadan rahatsız olmuyor ise de yine saat 13.00 ve 16.00 arası dikkat etmek gerekiyor" dedi.

