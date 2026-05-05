Erciyes'te Mayıs'ta Kar Yağdı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağdı.

Kent merkezinde ekili olan sağanak, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayında kar yağışı sonrası Erciyes'te kayak sezonunun devam ettiği belirtildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,