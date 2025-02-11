Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulüp'te 30'uncusu düzenlenen turnuvaya 20 ülkeden 120 amatör ve profesyonel golfçü katıldı. Toplam 50 bin avro ödüllü turnuva 4 gün sürdü. Turnuvada İskoçya'dan Craig Lee şampiyonluğun ve 5 bin avro ödülün sahibi oldu. İkinciliği Almanya'dan Max Kramer, üçüncülüğü de İngiltere'den Robert Rock elde etti.
Turnuvanın sonunda dereceye giren golfçülere düzenlenen törende ödüllerini Golf Mad Direktörü Bekir Kara verdi.
Son Dakika › Turizm › Golf Mad Pro-Am Turnuvası Sona Erdi: Şampiyon Craig Lee - Son Dakika
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