Golf Mad Pro-Am Turnuvası Sona Erdi: Şampiyon Craig Lee

Turizm

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulüp'te 30'uncusu düzenlenen turnuvaya 20 ülkeden 120 amatör ve profesyonel golfçü katıldı. Toplam 50 bin avro ödüllü turnuva 4 gün sürdü. Turnuvada İskoçya'dan Craig Lee şampiyonluğun ve 5 bin avro ödülün sahibi oldu. İkinciliği Almanya'dan Max Kramer, üçüncülüğü de İngiltere'den Robert Rock elde etti.

Turnuvanın sonunda dereceye giren golfçülere düzenlenen törende ödüllerini Golf Mad Direktörü Bekir Kara verdi.