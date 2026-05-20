Mardin'de Rus Turizm Acenteleriyle Toplantı
Mardin'de Rus Turizm Acenteleriyle Toplantı

20.05.2026 20:54
TGA'nın öncülüğünde Mardin'de Rus seyahat acenteleri ve yerel turizm temsilcileri buluştu.

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde Rusya'dan Türkiye'ye gelen 8 seyahat acentesinin yöneticisi, Mardin'de yerel turizm sektörü temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürü Vural Güngör, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Deniz Güler, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile çevre illerden gelen 115 turizm sektörü temsilcisi katıldı. Toplantıda, Mardin'in turizm potansiyelinin uluslararası pazarlarda daha etkin tanıtılması ve yeni turizm iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

'MARDİN'İ TÜM DESTİNASYONLARIYLA ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Vural Güngör, Rusya'dan gelen sektör temsilcilerini kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Mardin turizmi ile ilgili bütüncül bir yaklaşım açımız var. Mardin'in sadece merkezden değil, bütün destinasyonları, bütün ilçeleri, turizm potansiyellerini bir arada değerlendirip, bir arada ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu kapsamda Rusya'dan gelen misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Asya pazarı ile ilgili, özellikle Asya ülkelerinden katılımların yine TGA iş birliğiyle, TGA yöneticilerimizin destekleriyle daha da ilerlemesini, daha da kapsamlı bir şekilde gelişmesini yine buradan temenni ettiğimi söylemek istiyorum. Bu kapsamda bizlere bu güzel organizasyonda destek veren, yalnız bırakmayan TGA yöneticilerimizi, Bakanlığımızın bütün birimlerinde çalışan arkadaşlarımızı ve siz kıymetli acentelerimizi, turizm sektör paydaşlarımızı bu katılımı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

