'HERHANGİ BİR ZARAR YAŞANMADI'
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaştığını ancak ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır. Bazı mecralarda yer alan 'yangının antik kente sıçradığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Turizm › Perge Antik Kenti Yangından Korundu - Son Dakika
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