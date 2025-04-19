Rize'de Kültür ve Turizm Zirvesi Coşkuyla Bitti

RİZE'de valilik tarafından düzenlenen 'Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin son gününde yerli-yabancı acente temsilcileri horon oynayarak eğlendi.

Rize'de valilik tarafından yabancı seyahat acente temsilcilerinin de katıldığı 2'nci Ortadoğu Kültür ve Turizm Zirvesi düzenlendi. 15 Nisan'da başlayan zirveye; Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen acente temsilcileri ve yerli yabancı turizm acente temsilcileri ile sosyal medya fenomenleri katıldı. Organizasyonda kentin önemli turistik merkezleri ziyaret edip, bölgede 4 gün boyunca vakit geçiren turizmciler, programın son gününde kentteki acenteciler ve turizmciler ile gala yemeğinde buluştu. Organizasyonda halk oyunları ekibi gösterisi sonrası tüm katılımcılar horon oynayarak eğlendi.

'YALNIZCA BİR TURİZM ORGANİZASYONU OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, zirvede yaptığı açıklamada, "Bu birlikteliği yalnızca bir turizm organizasyonu olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşlik ilişkilerinin pekişmesine, Müslüman ülkeler arasında gönül bağlarının güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Bizler de sizlerin ülkelerine geldiğimizde bir Müslüman kardeşimizin yurdunu ziyaret etmenin huzuru ve mutluluğu içinde oluyoruz" dedi.

'ŞİMDİ DİREKT VE SADECE RİZE'YE GELEMİYORUZ'

Rizeli turizmci Fatih Kızıltan da "Son 5 yıldır tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşmaktayız. Bildiğiniz üzere Rize-Artvin Havalimanı bu sene içerisinde 3 farklı özel hava yoluna ev sahipliği yapacak. Biz de turizmciler olarak bu yıl 2'ncisini yaptığımız Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nde 5 farklı ülkeden acenteciler ve sosyal medya fenomenlerini misafir ederek bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Acente temsilcisi Ebrahim Al Durazi de "2017 yılından günümüze Rize'yi tanıyorum ama Trabzon'a gelen charter uçuşuyla buraya geldim. Rize- Artvin Havalimanı'yla buraya düzenlenen charter seferleriyle düşüncemiz algımız değişti. Şimdi direkt ve sadece Rize'ye gelebiliyoruz" dedi.