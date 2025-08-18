Sera Gölü\'nde 30 Kamyon Çöp Temizlendi

TRABZON'un önemli turizm destinasyonlarından Sera Gölü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, göl yüzeyinden 30 kamyon çöp çıkarıldı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Göl yüzeyinden 30 kamyon çöpü temizleyerek, gölü yeniden eski güzelliğine kavuşturduk. Artık yerli ve yabancı turistlerimiz çöplerle kaplı bir göl değil, pırıl pırıl bir göl görecekler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon'daki Sera Gölü'nde temizlik ve koruma çalışmalarını sürdürüyor. 2015, 2019 ve 2024 yıllarında yapılan dip temizliğiyle gölde biriken rusubi malzeme temizlenirken, yukarı havzada inşa edilen tersip bentleri ve çökeltim havuzuyla taşkın riski azaltıldı. Sağanakla taşınan malzemeler ve yüzer çöpler, DSİ'nin envanterine yeni dahil edilen yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle toplandı. Ekiplerin yürüttüğü dip temizliği çalışmalarının ardından Sera Gölü, yüzeyde biriken 30 kamyon çöp temizlenerek yeniden doğal görünümüne kazandırıldı.

'DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURDUK'

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, dip temizlik çalışmalarıyla gölün doğal görünümüne kavuştuğunu ifade ederek, "2024 yılında yaptığımız son dip temizlik çalışması ile birlikte Sera Gölü'nden rusubi malzemeleri arındırdık ve gölü yeniden doğal görünümüne kavuşturduk. Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Trabzon'da sağanak yağışlar sonucu göle taşınan ve insan faktörü nedeniyle göle atılan yüzer çöpleri ise bu kez kurumumuz envanterine yeni dahil olan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle temizlendi" dedi.

'TEMİZLİK ÇALIŞMAMIZ TAMAMLANMIŞTIR'

Balta, "21 Mayıs 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle makine parkımıza 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli ekskavatör dahil etmiştik. DSİ olarak bu özel iş makinelerini, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yüzer paletli ekskavatörümüzü son sağanak yağışlarla birlikte Sera Gölü'nün yüzeyinde biriken yüzer çöplerin temizlenmesinde aktif görev aldı. Geldiğimiz noktada Sera Gölü'nde temizlik çalışmamız tamamlanmıştır. Göl yüzeyinden 30 kamyon çöpü temizleyerek, gölü yeniden eski güzelliğine kavuşturduk. Artık yerli ve yabancı turistlerimiz çöplerle kaplı bir göl değil, pırıl pırıl bir göl görecekler" diye konuştu.