Uzungöl'de Trafik Sorununa Çözüm - Son Dakika
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Turizm

Uzungöl'de Trafik Sorununa Çözüm

Uzungöl\'de Trafik Sorununa Çözüm

Uzungöl'de yoğun trafiği azaltmak için otopark ve ring sistemi uygulanacak. Çalışmalar sürüyor.

17.05.2025 14:11
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TRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de araç kuyruğu ve yoğun trafiğin önüne geçilmesi için geniş otopark alanı ve Sümela Manastırı'nda olduğu gibi ring sistemi uygulanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İnşallah proje alanı olmaya uygunluğu sağlanırsa otopark işine de bir el atıp kökten çözmek istiyoruz. Sümela Manastırı'ndaki gibi ring usulüyle beraber orada parklanmayı yapıp Uzungöl'ü daha dingin bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret etti. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun öncülüğünde Trabzon'a gelen heyete Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti. Başkan Genç, Uzungöl ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Onun sonuna geldik. İnşallah 1 aya kadar bütün çalışmaları tamamlayacağız. Artık yepyeni bir Uzungöl görecek gelen ziyaretçilerimiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un nezdinde Toplu Konut İdaremiz ile bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

'YÜRÜYÜŞ YOLLARIMIZ YENİDEN DÜZENLENİYOR'

Başkan Genç, Uzungöl'de çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yürüyüş akslarımız, peyzajımız, yeşil donatılarımız, oturma gruplarımız, şu anda bulunduğumuz tesislerimiz yenileniyor. Yürüyüş yollarımız yeniden düzenleniyor. İstiyoruz ki bu doğa harikası olan merkezimize gelen ziyaretçilerimiz mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler, mutlu ayrılsınlar. Mutlu ayrılan her bir ziyaretçi döndüğü zaman turizm elçisi oluyor. Bu bilince sahip olmamız lazım. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum. Biz de geçen yıl turizm burada ofisimizi kurduk; hem yabancı dil bilen personellerimizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 1437'yi geçen müracaat almışız, iyi bir rakam. Bu yıl da yine aynı şekilde başladık. Çaykara Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi olarak esaslı bir şekilde buraya vaziyet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMASI ÖNCELİKLERİMİZDEN'

Başkan Genç, "Geçen yıl 1 milyon 346 bin ziyaretçimiz Trabzon'a geldi. Bu Uzungöl'de 2,5 milyonu geçiyor. Çünkü bölgeden de ciddi manada Uzungöl'e gelen yerli ziyaretçilerimiz var. İnşallah ziyaretçilerimizi çok iyi bir şekilde ağırlayıp ve uğurlayacağız. Şehir olarak bu görevi ifa edeceğiz. Hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması önceliklerimizden. Muhatap olan herkes ve her kesimden hassasiyetle bu çalışmaları sürdürmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

UZUNGÖL'E RİNG SİSTEMİ PLANLANIYOR

Uzungöl'de yoğun trafik ve otopark konusuna da değinen Genç, "Özellikle haziran ve eylül aylarında burada yoğun bir trafik oluşuyor. Dolayısıyla TOKİ ile hemen Uzungöl'ün girişinde bunun için bir çalışma yürütüyoruz. Etüt çalışmalarımız sürüyor. İnşallah proje alanı olmaya uygunluğu sağlanırsa otopark işine de bir el atıp kökten çözmek istiyoruz. Sümela Manastırı'ndaki gibi ring usulüyle beraber orada parklanmayı yapıp Uzungöl'ü daha dingin bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Yönetim, Ekonomi, Trabzon, Uzungöl, Turizm, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Uzungöl'de Trafik Sorununa Çözüm - Son Dakika

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