AİÇÜ, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde kariyer söyleşisi düzenledi

AİÇÜ, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kariyer söyleşisi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ Bilim İletişimi Ofisi'nin düzenlediği söyleşide gençlerin kariyer planlaması ve kişisel gelişimi ele alındı. Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programda akademisyenler deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında, “Geleceğe İlham, Gençliğe Rehber Söyleşisi” gerçekleştirildi.
Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Doç. Dr. Gülpınar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okucu ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Eryılmaz konuşmacı olarak katıldı.
Gençlerin gelecek hedefleri, kişisel gelişimleri ve kariyer planlamalarına yönelik konuların ele alındığı söyleşide, konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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