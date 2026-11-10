AİÇÜ, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde kariyer söyleşisi düzenledi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında, “Geleceğe İlham, Gençliğe Rehber Söyleşisi” gerçekleştirildi.

Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Doç. Dr. Gülpınar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okucu ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Eryılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Gençlerin gelecek hedefleri, kişisel gelişimleri ve kariyer planlamalarına yönelik konuların ele alındığı söyleşide, konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan