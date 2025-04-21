23 Nisan Bayramı\'nda Akbatı\'da Etkinlikler

AKBATI'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuklar ve aileler için bando gösterisinden sahne performanslarına, sürpriz hediyelerden eğlenceli atölyelere uzanan etkinlik programı düzenlenecek.

Akiş GYO iştiraki Akbatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar ve aileler için birbirinden farklı etkinlikler hazırlıyor. Sürprizler ve sahne gösterilerinin olduğu etkinlik programında, 26-27 Nisan'da ise lisanslı Şirinler Müzikali, minik izleyicilere neşe dolu anlar yaşatmak için sahnede olacak.

ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Bayramın ilk sürprizi saat 12.30 ve 13.30'da zemin katta gerçekleşecek olan coşkulu Bando Gösterisi olacak. Hemen ardından saat 14.00 – 16.00 arasında Doğa Koleji öğrencileri sahnede olacak. -1'inci katta kurulacak olan 23 Nisan Hediye Çarkı çocukları sürprizlerle karşılayacak. Saat 14.00'te başlayacak etkinlikte, 4-18 yaş arası tüm çocuklar çarkı çevirerek sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

Lisanslı Şirinler Müzikali ise 26-27 Nisan tarihlerinde Akbatı'da olacak. Zemin katta sahnelenecek müzikal, 14.00, 15.00 ve 16.00'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu bu özel günde, çocuklar ve aileler bayram neşesini birlikte yaşamak için Akbatı'da buluşabilecek.