23 Nisan Çocuk Bayramı Coşkusu

ANATOLİUM Marmara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Egemenlik Çocuklarda' temasıyla çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında 6–9 yaş arası çocuklar, danışma noktalarından mağazalara, güvenlik alanına kadar alışveriş merkezinin farklı bölümlerinde görevler üstlenecek.

Anatolium Marmara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, mağazalardan danışma noktalarına, güvenlik birimlerinden sahne arkasına kadar pek çok alanda görev alacak. Etkinlik ile çocuklara hem özgüven kazandırmak hem de yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir alan sunmak amaçlanıyor.

Etkinlik günü çocuklar, palyaçolar ve yüz boyama ekibiyle dev mandala ve duvar boyama alanlarında eğlenceli anlar yaşayacak. Aynı zamanda çocuklar, 23 Nisan'a özel olarak kurulacak Atatürk'le fotoğraf çekim alanında bu özel günü ölümsüzleştirme fırsatı yakalayacak. Ayrıca, Anadolu Ateşi'nin sahne alacağı dans gösterisi olacak.

Etkinlik, 23 Nisan Salı günü saat 14.00–16.00 arasında Anatolium Marmara'da gerçekleştirilecek.