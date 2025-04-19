23 Nisan Çocuk Festivali Akasya\'da

AKASYA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik programı gerçekleştirecek. Tüm gün boyunca Retro Lunapark'ta düzenlenecek festivalde, atölyelerden bilim şovlarına, kortej yürüyüşlerinden yüz boyama ve çocuk müzayedesine kadar çeşitli etkinlik yer alacak.

Akiş GYO iştiraki olan Akasya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel herkesin katılabileceği bir etkinlik programı düzenleyecek. Retro Lunapark'ta gerçekleştirilecek festival; atölyeler, bilim şovları, kortej yürüyüşleri, yüz boyama ve çocuk müzayedesi gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL BOYUNCA KAHRAMANLAR ÇOCUKLARI BEKLEYECEK

GAP iş birliğiyle gerçekleşecek GAP Kids Circus 23 Nisan Çocuk Festivali, Retro Lunapark'ta düzenlenecek. Festival boyunca dans ve ritim atölyeleri, bilim gösterileri, masal anlatımları, bubble show, kahramanlar, kortej gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve rengarenk balonlar çocukları bekleyecek.

SESSİZ MÜZAYEDE İLE KOLEKSİYONERLİĞE İLK ADIM

Bayramın en özgün etkinliklerinden biri olan 23 Nisan Çocuk Müzayedesi, Güney Meydan'da saat 14.00'te başlayacak sergiyle birlikte sanatsever minikleri ağırlayacak. Çocukların katılımıyla saat 16.00'da Yuliya ve Rahmi Çöğendez'in sunumuyla gerçekleşecek müzayedede, profesyonel ressamların eserleri açık artırmayla satışa sunulacak. Sessiz Müzayede iş birliği ile düzenlenen bu etkinlikte eserleri satın alan çocuklar, sanatla bağ kurma, koleksiyonerliğe ilk adımı atma ve sorumluluk alma gibi birçok beceriyle tanışma fırsatı yakalayacak.

23 NİSAN KORTEJİ DÜZENLENECEK

23 Nisan bayram korteji ile Akasya'da, 13.00-13.30 ve 14.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşecek yürüyüşler, müzikler ve kostümler eşliğinde ziyaretçilere bayram coşkusu yaşatacak.