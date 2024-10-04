500 Yıllık Yufka Geleneği Kış İçin Hazırlanıyor

Yaşam

KAYSERİ'de, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen yufka ekmeği geleneği, kış aylarının yaklaşmasıyla mahalleli kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor. Akşamdan hazırlanan hamur, sabah ezanıyla odun ateşinde ısıtılan tandırın üzerinde pişirilip yufka ekmeği haline getiriliyor.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde gelenek haline getirilen yufka ekmeği yapımı için, gece saatlerinde yoğrulan hamur, sabaha kadar dinlenmeye bırakılıyor. Mahallede, sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, dinlenen hamuru ayırıp oklavayla açıyor. Açılan hamurlar, odun ateşiyle ısıtılan tandırın üzerine serilip, pişmeye bırakılıyor. Hazırlanan yufka ekmekleri ise kış boyunca yenmek üzere evlerde muhafaza ediliyor.

Örenşehir Mahallesi'nden ev kadını Hürü Mutlu (54), kış öncesi yufka yapımına başladıklarını belirterek, "500 yıldır atalarımız, dedelerimiz, annelerimiz, ninelerimiz yapmış. Biz de o yandan bu yana devam ediyoruz. Bugün de imece usulü ekmek yapıyoruz. Akşamdan hamurumuzu yoğurup, sabah namazında ekmeği yapmaya başlıyoruz. Bir torba undan, ekmek küçük olursa 400 adet, büyük olursa 350 adet yufka çıkar. Hazırladığımız ekmekleri kış boyunca yiyoruz. Yufka ekmeklerini masanın üzerine üst üste dizeriz. İhtiyacımız olduğunda 1-2 tane çıkarır yeriz" ifadelerini kullandı.

'ANNEM GİTTİ, BİZLERE KALDI'

Çocukluğundan beri yufka ekmeği yaptığını aktaran Gülsel Kavuklu, "Havalar soğudu. Ekim ayı geldiğinde yufka ekmeğini yapmaya başlarız. Doğduğumuzdan bu yana annelerimiz bizlere öğretti. Çocukluğumuzdan beri yufka yaparız. Annem tarlaya bağa giderdi. Ben küçüktüm. Hamuru yoğururdum. Annem geldiğinde tandırı yakardık. Ben hamuru açardım annem de pişirirdi. Şimdi de annem gitti, bizlere kaldı" diye konuştu.