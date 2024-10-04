500 Yıllık Yufka Geleneği Kış İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

500 Yıllık Yufka Geleneği Kış İçin Hazırlanıyor

Kayseri'de mahallelinin imece usulüyle yaptığı yufka ekmeği, kış ayları için hazırlanıyor.

04.10.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen yufka ekmeği geleneği, kış aylarının yaklaşmasıyla mahalleli kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor. Akşamdan hazırlanan hamur, sabah ezanıyla odun ateşinde ısıtılan tandırın üzerinde pişirilip yufka ekmeği haline getiriliyor.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde gelenek haline getirilen yufka ekmeği yapımı için, gece saatlerinde yoğrulan hamur, sabaha kadar dinlenmeye bırakılıyor. Mahallede, sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, dinlenen hamuru ayırıp oklavayla açıyor. Açılan hamurlar, odun ateşiyle ısıtılan tandırın üzerine serilip, pişmeye bırakılıyor. Hazırlanan yufka ekmekleri ise kış boyunca yenmek üzere evlerde muhafaza ediliyor.

Örenşehir Mahallesi'nden ev kadını Hürü Mutlu (54), kış öncesi yufka yapımına başladıklarını belirterek, "500 yıldır atalarımız, dedelerimiz, annelerimiz, ninelerimiz yapmış. Biz de o yandan bu yana devam ediyoruz. Bugün de imece usulü ekmek yapıyoruz. Akşamdan hamurumuzu yoğurup, sabah namazında ekmeği yapmaya başlıyoruz. Bir torba undan, ekmek küçük olursa 400 adet, büyük olursa 350 adet yufka çıkar. Hazırladığımız ekmekleri kış boyunca yiyoruz. Yufka ekmeklerini masanın üzerine üst üste dizeriz. İhtiyacımız olduğunda 1-2 tane çıkarır yeriz" ifadelerini kullandı.

'ANNEM GİTTİ, BİZLERE KALDI'

Çocukluğundan beri yufka ekmeği yaptığını aktaran Gülsel Kavuklu, "Havalar soğudu. Ekim ayı geldiğinde yufka ekmeğini yapmaya başlarız. Doğduğumuzdan bu yana annelerimiz bizlere öğretti. Çocukluğumuzdan beri yufka yaparız. Annem tarlaya bağa giderdi. Ben küçüktüm. Hamuru yoğururdum. Annem geldiğinde tandırı yakardık. Ben hamuru açardım annem de pişirirdi. Şimdi de annem gitti, bizlere kaldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Kayseri, İncesu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 500 Yıllık Yufka Geleneği Kış İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:58:55. #1.11#
SON DAKİKA: 500 Yıllık Yufka Geleneği Kış İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement