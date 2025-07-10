60+ Tazelenme Üniversitesi Mezunlarını Kutladı - Son Dakika
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Yaşam

60+ Tazelenme Üniversitesi Mezunlarını Kutladı

10.07.2025 16:46
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Zonguldak'ta 60 yaş üstü bireyler için düzenlenen eğitim programı mezuniyetle sona erdi.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 60 yaş üstü huzurevinde kalan kişiler için '60+ Tazelenme Üniversitesi' adıyla eğitim programı düzenlendi. Programdan mezun olan kişiler, kep atarak sevinç yaşadı.

BEUN ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesi kapsamında 60 yaş üstündeki kişilere, üniversitede 3 hafta süresince doğru iletişim teknikleri, egzersiz psikolojisi, diş protezine özel bakım, saç bakımı ve güzellik, ritmik oyunlar, nefes ve ses eğitimi, temel müzik bilgisi, yağlı boya tablo yapımı, çimlendirme ve bitki yetiştirme gibi eğitimler verildi. Eğitim sonunda üniversitenin Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda 60 yaş üstü öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Rektör İsmail Hakkı Özölçer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile mezunların yakınları katıldı. Mezunlar, kep atmanın heyecanını yaşarken, sahnede tek tek elleri öpülerek diplomaları takdim edilenler büyük sevinç yaşadı.

'BİLGİLENDİK, EĞLENDİK'

İzmirlioğlu Huzurevi sakinlerinden Gül Bahadır (67), "Çok güzel şeyler yaşadık. 3 hafta önce başladık, nasıl başlayacağımızı bilmiyorduk ama umduğumuzdan çok daha güzel geçti. Bilgilendik, eğlendik, hocalarımızı tanıdık. Diğer huzurevleriyle kaynaştık. 38 yıl sonra ikinci mezuniyet olacak. Çok iyi hissettirdi. Madencilik Bölümü Dekanı'na da söyledim, 'Beni alın istisnasız hemen gelirim okumaya' dedim. Heyecanlıyız, mutluyuz. Adalet Yüksekokulu mezunuyum. Matematik bölümü terkim. Okudum daha önce bir şeyler" dedi.

'ÖĞRENMENİN YAŞI OLMAZ'

Yeniden eğitim almaktan mutlu olduğunu ifade eden Murat Okumuş (77), "Çok değer verip sevdiğim Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bulunmaktan çok mutluyum, gururluyum. Duygularımı anlatamam. Çok güzel bir duygu. Daha önce üniversite okumuştum. Huzurevine gelirken arkadaşlar soruyor, 'ne mezunusun' diye. Ben de diyorum ki 'diplomamı evde bıraktım.' Burada herkes eşit, herkes aynı seviyede. Ben buradayım ya, şu anda mezun oldum. Bu kepi, cübbeyi giydim. Çok duyguluyum. Eğitimin, öğrenmenin yaşı olmaz. İşte ispatı burada. Her türlü eğitimin tamamını almasak bile, bu yaşta eğitim alabiliyorsak, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Yerel Haberler, Zonguldak, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 60+ Tazelenme Üniversitesi Mezunlarını Kutladı - Son Dakika

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