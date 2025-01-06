Adanalılar İstanbul'da 5 Ocak'ı kutladı! - Son Dakika
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Yaşam

Adanalılar İstanbul'da 5 Ocak'ı kutladı!

Adanalılar İstanbul\'da 5 Ocak\'ı kutladı!

Adana Çukurovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü İstanbul'da bir araya gelerek kutladı.

06.01.2025 11:05
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İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen Adana Çukurovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri düzenlenen programla Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladılar.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, MHP Kadıköy İlçe Başkanı Başar Ünal, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Alp, Kartal Belediye Meclis Üyesi Gül Altınöz, Üsküdar Tapu Müdürü Mesut Mencik, Ataşehir Tapu Müdür Yardımcısı Bekir Erkayıran, iş insanı Hayrettin Alp, Önceki dönem Petrol iş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Kabaca, Adana dernekleri ile STK başkanları ve Adanalıların katıldığı programda şehitler için ve vefat eden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'a dualar edildi.

Genel merkezi İstanbul'da bulunan Adana Çukurovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat İnce, programda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederken, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Adanalılar İstanbul'da 5 Ocak'ı kutladı!

PROF. DR. TALAT CANBOLAT ONURSAL BAŞKAN OLDU

Bu arada Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Adana Çukurovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı oldu.

Canbolat, "Değerli başkanıma ve derneğimizin kıymetli yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Onur duydum. Adana'mız ve hemşehrimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Talat Canbolat, 3-sayfa, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adanalılar İstanbul'da 5 Ocak'ı kutladı! - Son Dakika

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