Şanlıurfa'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Tişört Yardımı İzdihama Neden Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Şanlıurfa'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Tişört Yardımı İzdihama Neden Oldu

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Şanlıurfa'da bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla Dedeosman Mahallesi'nde tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtımını duyanlar mahalleye akın etti ve yardım izdihama dönüştü. Kamyonetten atılan tişört poşetlerini almak için vatandaşlar birbirleriyle itişmeye başladı. Olaylar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

30.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

Dedeosman Mahallesi'nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi. Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Şanlıurfa\'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Tişört Yardımı İzdihama Neden Oldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Tişört Yardımı İzdihama Neden Oldu - Son Dakika
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