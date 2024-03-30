Şanlıurfa\'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Tişört Yardımı İzdihama Neden Oldu

Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden almak isteyenler izdihama neden oldu.
Dedeosman Mahallesi'nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi. Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan pikapta maddi hasar meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde M.U. idaresindeki 02 ABN 396 plakalı pikabın motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden M.U. aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü ancak araçta maddi hasar meydana geldi.
İslahiye ilçesinde yaşayan D.G.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından jandarma ve AFAD ekipleri D.G.'yi bir kayanın altında uyurken buldu. D.G., gerekli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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