Akondroplazi Hastası Çiftin Hayal Düğünü

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Akondroplazi hastası Mustafa Sevim (48) ve Nurgül Sevim (37) çiftinin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadığı düğün, yardımlarla gerçekleşti.

Yayladağı ilçesinde markette çalışan Akondroplazi hastası Mustafa Sevim, 21 yıl önce tanışıp, aşık olduğu, aynı hastalığa sahip Nurgül Sevim ile 29 Ekim 2024'te resmi nikah kıyılarak dünyaevine girdi. Ancak maddi durumları kötü olan çift, düğün yapamadı. Bunun duyulması üzerine Yayladağı Kaymakamlığı, Yayladağı Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü devreye girdi. Kamu kurumlarının yardımıyla Nurgül Sevim beyaz gelinliğini, Mustafa Sevim ise damatlığını giyerek hayal ettikleri düğünü gerçekleştirdi. Akondroplazi hastası çift, davullu-zurnalı düğünde doyasıya eğlenip, davetlilerle halay çekti. Yakınları, düğünlerinde çifti yalnız bırakmadı.