Ali Rıza Demircan: İslam'da çocuk yaşta evlilik caiz değildir - Son Dakika
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Yaşam

Ali Rıza Demircan: İslam'da çocuk yaşta evlilik caiz değildir

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Haberler.com'a konuk olan ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, "İslam'a göre çocuk yaşta evlilikler caiz değildir. Anne ve baba, tercih ettiği bir kişiyle kız çocuğunu evlendiremez." dedi.

23.11.2024 17:32
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İlahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. "İslam'da evlilik" hakkında konuşan Demircan, çocuk yaşta evliliklerin caiz olmadığını belirtti.

"İSLAM'A GÖRE ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK CAİZ DEĞİL"

Demircan Türkiye'de insanların İslam'ı, iki ana kaynağı olan Kur'an- Kerim'e ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) uygulamalarına dayalı olarak öğrenmediği için babadan oğula geçen bir halk Müslümanlığı oluştuğunu ifade etti. Söz konusu halk Müslümanlığının aile içinde gereksiz baskılar oluşturmuş olabileceğine vurgu yapan Demircan, "Örneğin, çok rijit bir örnek olarak da değerlendirilebilir, düne kadar mesela Doğu'da, Karadeniz yöresinde anneler babalar karar verir, çocukları evlendirirler. İslam'a göre, bir kız çocuğu ergenlik çağına ulaşmadan, rüşt dediğimiz evlilik hayatını sürdürebilecek bir olgunluk kıvamına gelmeden evlendirilmesi caiz değildir. Anne ve baba tercih ettiği bir kişiyle kız çocuğunu evlendiremez." dedi.

"KIZ ÇOCUĞUNUN ONAY VERMEDİĞİ EVLİLİK GEÇERLİ DEĞİLDİR"

Anne ve babaların, evliliğin tarafı değil sadece gözetimcisi olduğunu belirten Demircan, "Aile, evlilik İslami kurallara uygun mudur değil midir, İslam'ın evlilikle alakalı bir yasağı ihlal ediliyor mu edilmiyor mu bu konuyu kontrol eder. Evliliğin tarafı erkektir, kadındır. Kız çocuğunun onay vermediği evlilik geçerli değildir." diye konuştu.

"PEYGAMBERİMİZ EVLİLİĞİ GEÇERSİZ SAYDI"

Konuyu bir örnekle detaylandıran Demircan konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Mesela Peygamberimize bir kız çocuğu geliyor, 'Babam beni onaylamadığım amcasının çocuğuyla evlendirdi Ya Rasulallah, şikayetçiyim' deyince Aziz Peygamberimiz, Efendimiz, evliliği geçersiz sayıyor. İslam Kur'an'a dayalı öğrenilmediği için babadan oğula intikal olduğu için yani örflerimiz İslam'ın da üstüne çıktığı için örfler hakim oldu."

Küresel verilere göre; kız çocuklarının yüzde 36'sı 18 yaşından önce, yüzde 10'u ise 15 yaşından önce evlendiriliyor. Günümüzde çocuk yaşta evlilikler, yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen dünya genelinde yaygın bir sorun olmaya devam ediyor.

Ali Rıza Demircan: İslam\'da çocuk yaşta evlilik caiz değildir

Evlilik, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ali Rıza Demircan: İslam'da çocuk yaşta evlilik caiz değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emre Bey:
    Ukala dümbeleği 4 18 Yanıtla
  • Ankara null:
    hepiniz yanacaksiniz 3 17 Yanıtla
  • Ilgi Akbay:
    Hay ağzınıza bin sağlık hocam 15 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tabi canım Bende Öyle Düşünüyordum 2 12 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Bunlar yobazlar hep bısey pesindeler... 1 5 Yanıtla
  • Kerem YAZICI:
    anlamafigim sey su: gercek hayatta tanisan 5dk dinlemeye tenezzul etmeyecegin bir meczubu zirt-pirt burda yayinlamanin amaci ne olabilir? bu yasta bu zavalli adamcagiza hakaret ettirmeyi bu kadar mi cok istiyorsunuz 2 1 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    kız veya erkek ergenliğe girdiği andan itibaren nikah kıyılabilir. sırf harama zinaya bulaşmasın diye İslam dini bunu münasip görmüş. bunlar gibi munafiklarda çıkıp fetva veriyor işte. 0 2 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Muhammed ondan 9 yasinda kizla evlendi degil mi? Hayir buna kaniyorsan suclusun kardesim kusura bakma 0 0 Yanıtla
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