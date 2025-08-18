Amasya\'da Yavru Tilki Keyfi

AMASYA'nın Büyük Kızılca köyünde daha önce köylülerden Ömer Sarı'nın evinin bahçesine gelen ve elle beslenen tilki, bu kez yavrusuyla görüntülendi.

Ömer Sarı, "Sanki hayvanat bahçesi gibi; tilkisi, kedisi, kirpisi hepsi var. Tilki bu sefer yavrusuyla geldi" dedi. Aç olduklarını düşündüğüm için elimle besledim" dedi. Tilkilerin bulunduğu alanda iki de kirpi görüldü. Bir süre sonra bahçeden ayrılan tilkiler ile kirpilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.