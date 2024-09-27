Andırın\'da Defne Hasadı Başladı

Yaşam

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, defne hasadı başladı. Defne tüccarı İskender Zengin, sarp kayalıklardaki ormanlık alandan köylüler tarafından toplanan defneleri kurutma tesislerine sattıklarını, oradan da bir dizi işlemden geçtikten sonra ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yıllık ortalama 2 bin ton defne hasadı Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Andırın'daki defne sahalarını köylülerin hasadına açtı. Bu sahalardan biri olan Tufanpaşa Mahallesi'ndeki 1300 rakımlı Sarımsak Dağı'ndaki defneleri nacak yardımıyla kesen köylüler, iple bağladıkları defneleri sırtlarında dağın eteğine taşıyor. Köylüler, 40 kilo civarındaki defneleri sarp kayalıklardan oluşan yaklaşık 4-5 kilometrelik bir yoldan yürüyerek taşıyorlar. Sırtta taşımanın imkansız olduğu yerlerde ise çelik halat çekip makaralar yardımıyla defneleri aşağı gönderiyorlar. Köylüler daha sonra defneleri tartarak kilosu 5 liradan tüccarlara satıyor.

"GÜNLÜK 2 BİN LİRA KAZANIYORUZ"

Defne hasadı yapan köylülerden Murat Doğan, defnenin sarp kayalıklarda hasadını yaptıklarını bunun da kendilerini zorladığını söyledi. Doğan, "Sabahın ilk ışıklarında arkadaşlarımızla buraya gelip akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Buranın defnesi bizim definemizdir, yeşil altınımızdır. Akşama kadar 300-400 kilo kesiyoruz. Bu da bize günlük 1500-2 bin lira katkı sağlamaktadır" dedi.Defne tüccarı İskender Zengin ise defnenin ilaç ve kozmetik sanayi başta olma üzere birçok alanda kullanıldığını ve bu nedenle de çok değerli bir bitki olduğunu belirtti. Zengin, şunları söyledi" Yaklaşık bin üç yüz rakımlı Sarımsak Dağı'nda hasadı yapılan defne yüz güldürüyor. Birçok vatandaşın burada gelip günlük olarak kestikleri, hasat ettikleri defne karşılığında ücretlerini alıyorlar ve aile ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Günlük yaklaşık 300-400 defne hasadı yapmaktadırlar ve kilosunu 5 TL'den satıyorlar. 5 TL'den olunca ortalama 1500-2 bin TL aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Burada hasat edilen defneler araçlarla kurutma tesislerine gönderiliyor. Kurutma tesisinde fırınlarda kurutulup yaprakları daldan ayrıldıktan sonra ihracata gönderiliyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, bu ülkeler yoğun bir talep içerisindeler İlaç sanayi ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Andırın genelinde 1500-2 bin ton yıllık olarak defne hasadı yapılmaktadır."

Haber-Kamera Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA