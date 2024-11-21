Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi - Son Dakika
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Yaşam

Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi

Antalya\'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi

Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'ında Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana Köyü 2024 yılı değerlendirmelerinde ''en iyi turizm köyü'' ünvanını aldı.

21.11.2024 16:19
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Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2024 yılı için en iyileri seçti. Bu yıl 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' listesine dahil olan 55 turizm noktası arasından Ormana Köyü seçildi.

Ormana Köyü Antalya'ya 2,5 kilometre mesafede Torosların zirvesinde bulunan Ormana Köyü eski bir Yörük köyü olarak biliniyor.

EN İYİ TURİZM KÖYÜ ÜNVANINI ALDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana'nın bu başarı hikayesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Kültür Sanat, Antalya, İbradı, Ormana, Turizm, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Aytekin:
    Arazi fiyatları X 100 12 0 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Zaten burası bakan Nuri Ersoy’un kendi köyüymüş. Birkaç gün önce haberlerde izlemiştik ama bu haber yanlış. En iyi köy seçilmedi. Turizm köyleri listesinde yer aldı 2 0 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    otelcilerin gözü aydin 2 0 Yanıtla
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