Antalya'da Çocuklara İpekböceği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Antalya'da Çocuklara İpekböceği Eğitimi

22.05.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ipekböcekleri 1250 öğrenciye tanıtılıyor, beslenme kitleri dağıtılıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Sapadere İpek Evi'nde üretimine başladığı ipekböcekleri, kentin dört bir yanında çocuklarla buluşturuluyor. Antalya genelinde okul ve kreşlerde 1250 öğrenciye ipekböceğinin serüveni eğitimi verilirken, 265 adet beslenme kiti de dağıtıldı.

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan ipekböceği besleme kitlerini kreş ve okullara dağıtıyor. Bahar aylarında gelişim sürecinde olan ipekböcekleri, hazırlanan özel kitlerle birlikte Alanya, Akseki, Finike, Aksu, Muratpaşa ve Konyaaltı'ndaki belirlenen okullara taşınarak öğrencilerin yakından incelemeleri sağlandı.

MERAKLA İNCELEDİLER

İpekböceği, dut yaprağı, mercek, termometre ve ipekböceği serüveni eğitim kitapçığının yer aldığı kitlere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eğitici çizgi filmler eşliğinde ipekböceklerinin dut yapraklarıyla beslenmesini meraklı gözlerle inceleyen Konyaaltı'ndaki bir kreş ve gündüz bakımevinin minik öğrencileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mercekler eşliğinde böcek ve kozaları takip eden çocuklar keyifli anlar yaşadı.

EĞİTİMLERE YOĞUN TALEP

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sürdürdüğü ipekböceği tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, "Sapadere İpek Evi'mizde bahar aylarıyla birlikte oluşum ve gelişim sürecine giren ipekböceklerimizi, Antalya genelinde belirlediğimiz okullara özel kitlerle taşıyarak öğrencilerle buluşturuyoruz. İlk kez ipekböceği ile tanışan çocukların merakları ve heyecanları bizleri son derece mutlu ediyor. İpekböceklerini ve kozaları yakından görüp, dokunarak, detaylı sorular sorarak inceliyorlar. Eğitimlerimize yoğun ilgi ve talep var. Eğitim ve beslenme kiti dağıtımlarımız belirli periyotlarla devam edecek" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Antalya, Alanya, Kültür, Eğitim, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da Çocuklara İpekböceği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
13:31
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:48:34. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Çocuklara İpekböceği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.