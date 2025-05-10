Antikaların Kuaförü: Dükkan Nostalji Dolu

ÇORUM'da 20 yıldır kuaförlük yapan Ercan Taşağıl, iş yerinde topladığı antika eşyaları sergileyerek müşterilerine nostaljik bir ortamda hizmet sunuyor.

Mesleğe başladığı yıllarda antikaya merak salan Ercan Taşağıl, yıllar içerisinde yakınlarından, arkadaşlarından ve müşterilerinden temin ettiği eski eşyalarla kuaför dükkanını adeta bir antikacıya dönüştürdü. Köstekli saatlerden gramofona kadar yüzlerce antika parçanın yer aldığı işyeri, gelen müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. 20 yıldır kuaförlük mesleğini sürdürdüğünü belirten Ercan Taşağıl, "Aslında antika merakım çocukluk yıllarıma dayanıyor. Özellikle yaşlı müşterilerimiz dükkana geldiklerinde ortamı görünce geçmişe gidiyorlar. Hemen eski anılarını anlatmaya başlıyorlar. Burası hem beni hem de müşterilerimi çocukluklarına götürüyor. En çok ilgi çeken eşyalar ise düven, çıkrık, pikap çalar ve yayıklar oluyor" dedi.

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,